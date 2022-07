Ústavný súd chce prostredníctvom tlačových správ zrozumiteľnou rečou priblížiť rozhodovaciu činnosť senátov

Ústavný súd SR (ÚS SR) prináša v tomto roku novinku v podobe tlačových správ, v ktorých sa bude snažiť zrozumiteľnou formou priblížiť rozhodovaciu činnosť senátov ústavného súdu. Informovala o tom hovorkyňa ÚS SR Martina Ferencová.

„Cieľom tejto aktivity je priblížiť nielen odbornej, ale aj širšej verejnosti rozhodovaciu činnosť senátov ústavného súdu, zrozumiteľne a jednoducho vysvetliť podstatu rozhodnutí v konaniach vedených pred ústavným súdom so zameraním na ústavné sťažnosti fyzických a právnických osôb a zdôrazniť tak potrebu ochrany ľudských práv a základných slobôd. Je to jeden zo spôsobov, ako transparentne a otvorene komunikovať so širokou verejnosťou a priblížiť jej rozhodovaciu činnosť ústavného súdu,“ uviedol predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan.

Rozhodnutia zverejňujú na webe

Sudcovia Ústavného súdu SR rozhodujú v pléne najmä o súlade právnych predpisov s ústavou alebo medzinárodnými zmluvami, teda o veciach, ktoré sú zložité z pohľadu práva a často majú celospoločenský dosah.

Zároveň však rozhodujú v senátoch o veciach, v ktorých sa fyzické alebo právnické osoby domáhajú vyslovenia porušenia svojich základných práv alebo slobôd, najčastejšie rozhodnutiami všeobecných súdov.

Rozhodnutia pléna ústavného súdu sú pravidelne zverejňované na webovom sídle ústavného súdu v sekcii Aktuálne informácie bezprostredne po zasadnutí pléna ústavného súdu.

Brífingy budú naďalej

Rozhodnutia prijímané v senátoch ústavného súdu sú zverejňované v sekcii Médiá, v podsekcii Tlačové správy zo senátov spravidla do siedmych pracovných dní po zasadnutiach senátov.

„Ústavný súd počas svojho IV. funkčného obdobia pravidelne organizoval a plánuje i naďalej organizovať brífingy a tlačové besedy, na ktorých je verejnosť informovaná o aktuálnych rozhodnutiach ústavného súdu, najmä v spoločensky a mediálne sledovaných veciach.“ dodala Ferencová.