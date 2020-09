Ústavný súd dal súhlas na vzatie do väzby pre sudcu Daniela Béreša

Ústavný súd SR na utorňajšom neverejnom zasadnutí pléna po tajnom hlasovaní rozhodol, že dáva súhlas na vzatie do väzby pre Daniela Béreša, sudcu okresného súdu Žilina s dočasne pozastaveným výkonom. Na brífingu po zasadnutí pléna o tom informoval predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan.

„Ústavný súd nezistil také okolnosti, ktoré by odôvodňovali, že ide o zneužitie postupu orgánov činných v trestnom konaní proti súdnej moci, alebo, že by tu boli iné okolnosti v zmysle našej predchádzajúcej judikatúry, ktoré by takéto udelenie súhlasu znemožňovali,“ uviedol Fiačan.

Žiadosť generálneho prokurátora o súhlas na vzatie do väzby sudcu bola podaná dnes o 14:15. Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan následne zvolal neverejné zasadnutie pléna so začiatkom o 16:30. Sudcom spravodajcom v predmetnej žiadosti bola sudkyňa Jana Laššáková.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala v pondelok v rámci akcie Plevel päť osôb. Podľa medializovaných informácií išlo o predsedníčku Krajského súdu v Žiline Evu K., žilinských sudcov Pavla P., Daniela B. a advokáta Ľuboša M. Vyšetrovateľ ich mal obviniť z prijímania úplatku. Počas akcie vykonala NAKA tri domové prehliadky, v rámci prípadu je aktuálne obvinených 11 osôb.