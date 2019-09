Ústavný súd nemôže byť rukojemníkom politikov, Via Iuris navrhuje zmeny pri voľbe sudcov

Opakované voľby kandidátov na post ústavných sudcov v Národnej rade SR ukázali, že je potrebné zaviesť ďalšie zmeny. Uviedla to mimovládna organizácia Via Iuris vo svojom stanovisku v súvislosti so stredajšou voľbou kandidátov, ktorá zavŕšila proces obmeny sudcov Ústavného súdu SR.

Poslanci v parlamente hlasovali od začiatku roka až deväťkrát. V súčasnosti môže prezidentka Zuzana Čaputová kompletne sfunkčniť ústavný súd, ktorý od februára pracoval v značne obmedzenom režime.

Komplexné odpolitizovanie

Na výber má 15 kandidátov a kandidátok, pričom má vymenovať šesť nových sudcov, ktorí budú obliekať najcennejší talár najbližších 12 rokov.

Mimovládka Via Iuris sa aj napriek zvoleniu zvyšných uchádzačov domnieva, že je potrebné voľbu v budúcnosti komplexne odpolitizovať, aby sa nemohla košická inštitúcia stať rukojemníkom v rukách politikov.

„Skúsenosti s touto voľbou potvrdzujú, že je nevyhnutné, aby boli vykonané zmeny vo výbere ústavných sudcov tak, aby sa už ústavný súd nemohol stať politickým vazalom a mohol efektívne chrániť právny štát a práva ľudí. Ak by poslanci k svojmu poslaneckému sľubu, že budú svoj mandát vykonávať v záujme občanov, pristupovali zodpovedne, ústavný súd mohol od februára plniť svoje právomoci efektívne v plnej zostave. Vtedy sa uvoľnilo deväť miest ústavných sudcov a na ústavnom súde zostali len štyria sudcovia. Za sedem mesiacov znefunkčneného ústavného súdu je nevybavených 1400 podaní a 1000 spisov nemá prideleného sudcu. Plénum nebolo schopné rozhodnúť v dôležitých veciach ako boli napríklad voľby do Európskeho parlamentu,“ uvádza Via Iuris v stanovisku.

Priebežná obmena sudcov

Predstavitelia mimovládky uvádzajú, že je potrebné zabezpečiť napríklad priebežnú obmenu sudcov, aby ich NR SR nevolila naraz veľký počet.

„Slovenská realita však ukazuje, že napriek štandardnej právnej úprave sa ústavný súd môže stať predmetom politického kupčenia, prípadne politického nezáujmu. Napríklad poslední štyria zvolení kandidáti sa zúčastnili každého kola voľby a mohli byť zvolení hneď vo februári. Uvedené dokazuje, že pre budúcnosť je potrebná zmena legislatívy. Obštrukciám vedúcim k znefunkčneniu ústavného súdu sa dá predísť napríklad zakotvením priebežnej obmeny ústavných sudcov, kedy by tretinu ústavných sudcov volil vždy iný parlament, čo navyše zabezpečí aj jeho kontinuitu,“ dodali právnici.

Via Iuris hodnotí aj napriek výhradám pozitívne verejné vypočutie kandidátov, ktoré sa konalo pred každou voľbou v pléne. „Verejné vypočutie prenášané televíziou za prítomnosti zástupcov prezidenta bolo predsa len významným krokom vpred oproti minulosti. Kým v minulosti bol ústavnoprávny výbor schopný vypočuť 30 uchádzačov o post funkcie ústavného sudcu v priebehu jedného dňa, teraz vypočúval výbor 40 kandidátov tri dni až do večerných hodín. Otázky, ktoré poslanci a zástupcovia prezidenta kládli, boli zamerané nielen na preukazovanie odborných, ale aj hodnotových a osobnostných predpokladov dôležitých pre výkon funkcie ústavného sudcu. Verejné vypočutie tiež podľa nášho názoru odradilo tých, ktorí nespĺňali vysoké odborné ako aj morálne požiadavky,“ uzavrela organizácia.

Parlament v stredu zvolil zvyšných štyroch kandidátov, ktorými sú Peter Straka, Ladislav Duditš, Libor Duľa a Peter Melicher.