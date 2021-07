Ústavný súd oznámi, či bude referendum o predčasných voľbách

Ústavný súd SR by mal v stredu oznámiť, či je vyhlásenie referenda o predčasných voľbách do Národnej rady SR (NR SR) je zákonné alebo nezákonné.

Ako po rokovaní vlády povedala ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí), rozhodnutie súdu bude z ústavnoprávneho hľadiska veľmi významné. „Je dôležité pre nás všetkých, aby sme do budúcnosti vedeli, keď sa budú zbierať podpisy k takejto otázke, či referendum bude alebo nebude,“ pokračovala s tým, že existujú argumenty za aj proti konaniu referenda s takouto otázkou.

Šéfka rezortu spravodlivosti je sama zvedavá, ako súd rozhodne. „So zvedavosťou bývalej ústavnej právničky, ktorá kedysi aj učila túto tému, čakám, čo povie ústavný súd a ako to odôvodní. To odôvodnenie bude veľmi zaujímavé, akokoľvek sa ústavný súd rozhodne,“ vysvetlila.

Kolíková zároveň zdôraznila, že by bolo dobré zamyslieť sa nad tým, či sú v Ústave SR zahrnuté naozaj všetky situácie, pri ktorých nie je namieste, aby sa konalo referendum. „Myslím si, že by bolo dobré vedieť, kedy sú tie situácie, keď je to namieste. Myslím si, že k tomu je naozaj dobrá taká ústavnoprávna debata a debata s ľuďmi,“ dodala Kolíková.