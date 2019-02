Ústavný súd rozhodol o neplatnosti volieb niektorých starostov, vybavil všetky sťažnosti

KOŠICE 7. februára (WebNoviny.sk) – Ústavný súd (ÚS) Slovenskej republiky k 6. februáru 2019 vybavil všetkých 92 sťažností pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy konaných 10. novembra 2018. Informuje o tom dnes ÚS v tlačovej správe, ktorú zverejnil Tomáš Senaj z kancelárie ústavného súdu.

V 87 sťažnostiach boli navrhovateľmi fyzické osoby a v piatich sťažnostiach boli navrhovateľmi politické strany. Podľa tlačovej správy ústavný súd vybavil všetkých 92 sťažností v zákonnej 90-dňovej lehote. Priebežne informoval verejnosť o svojich rozhodnutiach v daných veciach prostredníctvom tlačových správ a v súlade s doterajšou praxou prináša aj súhrnné štatistické spracovanie konaní vo volebných veciach týkajúcich sa volieb do orgánov územnej samosprávy konaných 10. novembra 2018.

Z celkového počtu 92 sťažností pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy ÚS o 61 sťažnostiach rozhodol 59 rozhodnutiami (nálezmi a uzneseniami) vrátane spojenia sťažností do jedného konania, ak sa týkali jednej obce a 31 sťažností vybavil odložením. Ústavný súd nálezom vyhlásil za neplatné voľby starostov obcí Svinia, Jánovce, Tichý Potok a Žehňa, primátora mesta Nemšová a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lipovec.

Ústavný súd nálezom zrušil vcelku alebo zrušil v časti výsledok volieb starostu obcí Nandraž a Lysica a poslancov do Obecného zastupiteľstva obce Bunkovce. Ústavný súd nálezom zrušil vcelku alebo zrušil v časti rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásil za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený, v prípadoch volieb starostu obcí Dolný Harmanec a Čierny Brod, poslancov do Obecného zastupiteľstva obce Ondrejovce, poslancov do Obecného zastupiteľstva obce Stará Myjava a poslancov do Mestského zastupiteľstva mesta Tvrdošín.