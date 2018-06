Ústavný súd rozhodol v prípade ekvádorského dievčaťa, otec Izabely nerešpektoval rozhodnutia

BRATISLAVA 24. júna (WebNoviny.sk) – Ústavný súd SR rozhodol v prípade, ktorý sa týka maloletej Izabely. Ako agentúru SITA informoval právny zástupca otca Petra Gajdára a jeho dcéry Izabely Andrej Gara, ústavný súd „ dal jasnú odpoveď, že do dnešného dňa neexistuje žiadne právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, na ktorého základe by mala byť Izabelka navrátená do Ekvádoru, a teda predchádzajúce konanie matky ako aj ďalších ňou prizvaných osôb, ktorých cieľom bolo odobratie Izabely a jeho presun do Ekvádora, nemali žiadnu právnu oporu.“ Gara takisto poskytol celý nález ÚS SR, ktorý rozhodol 14. júna o sťažnosti otca.

Matka šírila lži a klamstvá

„Otec od počiatku tvrdil, že rozhodnutie súdu, ktorým mal byť nariadený návrat maloletej Izabely do Ekvádorskej republiky, nie je právoplatné a nie je ani vykonateľné. Okresný súd Bratislava I zmaril doručenie súdnej zásielky otcovi, na základe čoho rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť ani vykonateľnosť. Na základe neprávoplatného súdneho rozhodnutia matka šírila polopravdy, lži a klamstvá o otcovi, ale aj o maloletej Izabelke,“ píše sa v tlačovej správe s tým, že otec od počiatku tvrdil, že konaním Okresného súdu Bratislava I mu bolo znemožnené oboznámiť sa s obsahom súdnej zásielky s rozhodnutím odvolacieho súdu o jeho odvolaní proti nariadenému návratu dcéry do Ekvádorskej republiky.

Ako sa píše v tlačovej správe, celá vec sa podľa nich príliš medializuje a extrémne sa spolitizovala napríklad tým, že Ekvádorský kongres rozhodol o vyslaní dvoch ministeriek a ombudsmanky na Slovensko. Izabela má desať rokov, viac ako osem rokov žije na Slovensku. Podľa Garu tu aj chce ostať.

Otec odmietol rešpektovať rozhodnutia

V prípade sa angažuje aj poslankyňa NR SR za SaS Natália Blahová. Tá sa na tlačovej besede koncom mája vyjadrila, že prípad je medzinárodným škandálom. Matka z Ekvádoru prišla na Slovensko minulý rok vo februári a priviedla dcéru na prázdniny k otcovi, ktorý jej ju podľa Blahovej do dnešného dňa nevrátil.

Podľa poslankyne okresný súd aj krajský súd rozhodli, že dieťa sa má ihneď vrátiť do Ekvádoru, otec však podľa nej rozsudky nerešpektoval.

„Zmaril aj výkon súdneho rozhodnutia. Odmietol rešpektovať aj rozhodnutia okresného a krajského súdu o styku dieťaťa s matkou,“ tvrdila poslankyňa s tým, že ani polícia matke nepomohla. Až po roku a po mnohých upozorneniach otvorili trestné stíhanie. Blahová uviedla, že otec dcéru prihlásil do školy v Jakubove a sám sa tam zamestnal ako asistent učiteľa.

„Okresný úrad v Malackách zrušil rozhodnutie školy, krajský súd rozhodnutie o neprijatí žiačky potvrdil. Riaditeľka školy rozhodnutie nadriadeného orgánu aj súdu ignoruje a dieťa ďalej navštevuje školu v Jakubove,“ povedala a dodala, že starosta obce Jakubov je starý otec maloletej. Matka už rok nebola doma v Ekvádore.