Ústavný súd so siedmimi sudcami podľa VIA IURIS nemožno považovať za funkčný

BRATISLAVA 4. apríl (WebNoviny.sk) – Ústavný súd SR so siedmimi sudcami nemožno považovať za funkčný. Konštatuje to organizácia VIA IURIS.

Komplikované rozhodovanie

„Za predpokladu, že by prezident zo šiestich zvolených kandidátov vybral troch ústavných sudcov, posledný garant spravodlivosti – Ústavný súd SR, by bol v sedemčlennom zložení schopný zrušiť protiústavný zákon iba za predpokladu, že všetci siedmi sudcovia by hlasovali jednomyseľne. Rovnako komplikované by bolo v takomto zložení chrániť práva ľudí,“ zhodnotila advokátka spolupracujúca s VIA IURIS Kristína Babiaková. Agentúru SITA o tom informovala Katika Žitniaková z VIA IURIS.

Šesť kandidátov nestačí

Organizácia verí, že parlament zodpovedne pristúpi k ochrane práv občanov a v opakovanej voľbe vo štvrtok zvolí zostávajúcich kandidátov na ústavných sudcov.

„Šesť zvolených kandidátov nestačí, pretože iba v kompletnom obsadení môže ústavný súd naplno a efektívne rozhodovať a účinne chrániť práva ľudí. Dôveru občanov v právny štát buduje vo veľkej miere aj nezávislý a naplno fungujúci Ústavný súd SR,“ uvádza organizácia VIA IURIS.

Podľa nej je povinnosťou poslancov Národnej rady SR voči občanom zabezpečiť, aby jedna z najvplyvnejších štátnych inštitúcií bola plne obsadená. „Zvolených šesť kandidátov na ústavných sudcov by posunulo status Ústavného súdu SR zo ‚skoro nefunkčný‘ na ‚funguje veľmi ťažko‘,“ prízvukuje organizácia.

