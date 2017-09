Ústavný súd v spore Babiš nerozhodol, Ústav pamäti národa dúfa vo svoj prospech

KOŠICE 14. septembra (WebNoviny.sk) – Ústavný súd SR (ÚS) vo štvrtok nerozhodol o sťažnosti Ústavu pamäti národa (ÚPN) namierenej voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR (NS SR) v kauze Babiš. Súd štvrtkové pojednávanie odročil na 12. októbra, v ten deň vyhlási aj rozhodnutie.

ÚPN podal sťažnosť na ústavný súd, pretože NS SR odmietol dovolanie ÚPN voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave, ktorý potvrdil rozsudok bratislavského okresného súdu, podľa ktorého bol Andrej Babiš neoprávnene evidovaný ako agent ŠtB.

Andrej Babiš podal na bratislavský súd žalobu na ochranu osobnosti namierenú voči ÚPN, lebo figuroval z registroch a zoznamoch ŠtB ako agent.

Neboli zbavení mlčanlivosti

„Ústavný súd dnes vynesenie rozhodnutia odročil. Máme však nádej, že rozhodne v prospech ÚPN,“ povedal po štvrtkovom pojednávaní predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák. Doložil, že táto kauza je veľmi citlivá, lebo v súdnom konaní kľúčové svedectvá podávali bývalí príslušníci ŠtB, ktorí alebo raz klamali, keď evidovali agentov, alebo klamú dnes, keď tvrdia že nie je pravda, že to robili vedome.

„Títo príslušníci neboli zbavení mlčanlivosti, keď vypovedali pred okresným súdom, pritom sa sami podieľali na zločineckom režime. Preto sa mi zdá ako pochybné opierať sa o ich svedectvá ako o kľúčové,“ povedal Krajňák. Doložil, že súdu predložili všetky dokumenty, ktoré mali k dispozícii a poskytli relevantné dôkazy.

Nezákonné rozhodovanie podľa Poláčka

Právny zástupca ÚPN Pavol Poláček zhrnul, prečo podľa jeho právneho názoru všeobecné súdy rozhodovali nezákonne:

„Doterajšie rozhodnutia súdov v kauze Babiš považujeme za nezákonné a neústavné z viacerých dôvodov. V prvom rade sa nám nepozdáva, ako sa súdy vysporiadali s vykonanými dôkazmi a keď to veľmi zjednoduším, súdy vzali do úvahy iba dôkazy v prospech Andreja Babiša a neprihliadli na dôkazy v jeho neprospech. Na jednej strane máme zväzky ŠtB ktoré detailne dokumentujú činnosť agenta Bureša, pričom prešli viacnásobnou kontrolou a oproti nim sú tri svedecké výpovede bývalých príslušníkov ŠtB, ktorí neboli zbavení mlčanlivosti. Podľa názoru oboch zástupcov ÚPN táto verejnoprávna inštitúcia by vôbec nemala byť žalovanou stranou, lebo nie je nástupníckou organizáciou po bývalej ŠtB, ale dotknutí občania by mali žalovať Slovenskú republiku – ministerstvo vnútra. ÚPN totiž zväzky ŠtB len archivuje, nesmie ich nijako upravovať a zverejňuje ich preto, lebo jej to ukladá zákon.“

V Česku je bežné súdiť sa s ministerstvom

Ako uviedol Poláček, v Českej republike dotknuté subjekty žalujú ministerstvo vnútra a „myslíme si, že by to tak malo byť aj na Slovensku“. Na margo toho Krajňák uviedol, že v prípade potreby by poskytli ministerstvu vnútra všetky potrebné dôkazy, ktoré má ÚPN k dispozícii.

Na verejnom pojednávaní sa zúčastnili len zástupcovia ÚPN. Protistrany – NS SR a Krajský súd Bratislava – poslali ÚS písomné vyjadrenie k sťažnosti. Podľa ich vyjadrení svojím postupom nijako neporušili právo na spravodlivý proces. Ústavný súd o konaní informoval aj dotknutú osobu – Andreja Babiša, ktorý sa tiež písomne vyjadril prostredníctvom svojho právneho zástupcu. Ten sa vyjadril v rovnakom duchu ako slovenské súdy.

Podľa ÚPN je ústavný súd poslednou inštanciou, ktorá môže priniesť obrat v spore s Andrejom Babišom a zrušiť rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktoré považuje za nezákonné a súdne konanie bolo sprevádzané viacerými pochybnými a neštandardnými okolnosťami.

Posledná záchranná brzda na Slovensku

Ako uviedol Krajňák, ústavný súd sa v mnohých prípadoch stal na Slovensku akousi poslednou záchrannou brzdou v boji za spravodlivosť. Po preštudovaní rozhodnutia najvyššieho súdu bolo nevyhnutné, aby sa táto záchranná brzda zatiahla aj v tomto prípade.

Andrej Babiš je pôvodom slovenský podnikateľ s českým občianstvom, český poslanec a druhý najbohatší český občan. Podľa doteraz zverejnených dokumentov pochádzajúcich z archívu Ústavu pamäti národa bol Babiš evidovaný ako dôverník, neskôr údajne podpísal viazací akt a stal sa tak agentom ŠtB. Okresný súd Bratislava I v júni 2014 neprávomocne rozhodol, že je Andrej Babiš vo zväzkoch ŠtB evidovaný neoprávnene.

Ústav pamäti národa sa proti rozhodnutiu odvolal. Odvolací krajský súd v júni 2015 pôvodný rozsudok potvrdil. ÚPN proti tomuto rozhodnutiu podal v novembri 2015 dovolanie k Najvyššiemu súdu SR, pretože sa domnieva, že rozhodnutie nižších inštancií bolo založené na nezákonných dôkazoch. NS SR dovolanie zamietol. ÚPN proti tomu podal sťažnosť na ústavný súd.