Ústavný súd vo Francúzsku sa postavil na stranu farmára Herroua, kmigrantom ponúkal nocľah aj stravu

PARÍŽ 6. júla (WebNoviny.sk) – Francúzska Ústavná rada sa v piatok postavila na stranu farmára Cédrica Herroua, ktorého francúzska prokuratúra mesiace vláčila po súdoch za to, že pomáha utečencom a okrem iného im poskytuje ubytovanie.

Ústavná rada v piatok vyhlásila, že pomáhať blížnemu v núdzi je „princípom ústavnej hodnoty“ a nemá byť prečo stíhané.

Motto Francúzska „Liberté, égalité, fraternité“ (Sloboda, rovnosť, bratstvo) podľa Ústavnej rady znamená, že ľudia by mali „pomáhať druhým z humanitárnych dôvodov“, a to bez ohľadu na to, či sú v krajine legálne alebo nie. Francúzska Ústavná rada je najvyššou súdnou inštanciou v krajine, podobne ako na Slovensku Ústavný súd.

Herrou od začiatku utečeneckej krízy v roku 2015 ubytoval na pozemkoch svojej farmy v alpskom údolí Roya neďaleko hraníc s Talianskom už okolo 200 utečencov, poskytoval im stravu a pomáhal im pri zariadení si cesty ďalej do Francúzska.

Podľa niektorých informácií im aj pomáhal prekračovať hranice z Talianska do Francúzska a jeho neprajníci často vyzdvihujú aj fakt, že niektorých migrantov ubytovával v opustenej budove francúzskej železničnej spoločnosti SNCF, a to napriek tomu, že mu nepatrila.

Nižší súd minulý rok Herroua odsúdil za pomoc nelegálnym migrantom na štyri mesiace podmienečne a vysokú pokutu. Podľa Ústavnej rady však súd rozhodol nesprávne.