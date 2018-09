Ústavný súd zamietol sťažnosť podnikateľa Mariána K. známeho z kauzy miliónových zmeniek

KOŠICE 11. septembra (WebNoviny.sk) – Ústavný súd (ÚS) SR v utorok zamietol ako zjavne neopodstatnenú sťažnosť Mariána K. proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR, ktorý ho ponechal vo väzbe.

O ústavnej sťažnosti rozhodoval III. senát ústavného súdu v zložení predseda senátu Rudolf Tkáčik a sudcovia Jana Baricová a Mojmír Mamojka, ktorý bol sudcom spravodajcom. Informovala o tom Ivana Vilinská z tlačového a informačného odboru ÚS SR.

Obvineniu čelí aj exriaditeľ televízie Markíza

Vilinská uviedla, že ústavná sťažnosť bola v utorok, teda 11. septembra predbežne prerokovaná na neverejnom zasadnutí senátu, ktorý sťažnosť uznesením odmietol ako zjavne neopodstatnenú.

Detailné odôvodnenie rozhodnutia ústavného súdu bude prístupné v písomnom vyhotovení predmetného rozhodnutia, ktoré bude zverejnené na webovom sídle ústavného súdu po nadobudnutí právoplatnosti.

Marián K. a exriaditeľ televízie Markíza Pavol R. čelia obvineniu z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Prípad sa týka súdnych sporov o vyplatenie miliónových zmeniek, ktoré požaduje spoločnosť Správa a inkaso zmeniek podnikateľa Mariána K.

Priznal podpis zmeniek

Žalovaným v prvom rade je exriaditeľ TV Markíza Pavol R. a v druhom rade spoločnosť Markíza Slovakia. Pavol R. pred súdom začiatkom februára priznal podpis štyroch zmeniek s tým, že ak by zmenky nepodpísal v roku 2000, „nebola by TV Markíza“. Markíza od začiatku spochybňuje pravosť zmeniek, špeciálne to, či boli podpísané v roku 2000.

Spoločnosť zároveň požiadala Finančné riaditeľstvo SR o preverenie, či si spoločnosti spojené s Mariánom K. riadne splnili daňové povinnosti. Dôvodom podľa spoločnosti je, že spoločnosť Správa a inkaso zmeniek s.r.o., ktorá sa na súde domáha vyplatenia zmeniek, ako aj ich predchádzajúci vlastníci, spoločnosti INKASNÝ SERVIS a.s. a Midas Investments Ltd., neviedli zmenky riadne v účtovníctve.

Najvyšší súd SR uvalil na Mariána K. väzbu. Dôvodom je, že u neho existuje podozrenie na páchanie „vysokosofistikovanej trestnej činnosti“ v dlhom časovom horizonte. Pavla R. ponechal súd na slobode.