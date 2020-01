Ústupky Američanom podľa prezidenta Kuby k ničomu nepovedú

Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel neverí, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zruší sankcie uvalené na jeho krajinu výmenou za ústupky zo strany vlády. Trumpova administratíva v uplynulých mesiacoch oznámila, že sprísňuje sankcie voči Kube, aby odrezala komunistickú vládu od financií a dodávok energií.

Cieľom je prinútiť ju, aby ukončila podporu venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Americký tlak prispel k spomaleniu ekonomického rastu a sporadickému nedostatku benzínu a plynu spolu s ďalšími bežnými tovarmi.

Díaz-Canel vo štvrtok počas návštevy východnej časti ostrova v tejto súvislosti povedal, že Kubánci by nemali veriť tomu, že ustúpenie americkým požiadavkám by prispelo k zlepšeniu ich životných podmienok. “Nechceme otvoriť dvere tomu, aby sme mohli prosiť, chceme otvoriť dvere, pretože tam bude seriózny dialóg“ so Spojenými štátmi, uviedol prezident.