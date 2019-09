Utečenecké tábory v Egejskom mori sú preplnené, do Solúna prevážajú stovky žiadateľov o azyl

Približne 1 500 žiadateľov o azyl prevážajú z ostrova Lesbos na grécku pevninu v rámci vládneho úsilia o riešenie preplnenosti utečeneckých táborov a nárastu príchodov migrantov z tureckého pobrežia.

V pondelok ráno z ostrova v Egejskom mori vyplávala do Solúna loď so 635 ľuďmi na palube a ďalšia so zhruba 900 ľuďmi tak spraví popoludní. V Solúne úrady žiadateľov o azyl prevezú do tábora v Nea Kavala v severnom Grécku.

Zintenzívnia pohraničné kontroly

Presun bol súčasťou opatrení, o ktorých cez víkend rozhodla bezpečnostná rada. Jej stretnutie na sobotu zvolal premiér Kyriakos Mitsotakis po tom, čo vo štvrtok v priebehu hodiny prišlo na Lesbos takmer 600 migrantov.

Bezpečnostná rada okrem toho rozhodla, že úrady urýchlia deportáciu odmietnutých žiadateľov o azyl, zrušia druhú fázu preskúmavania žiadostí o azyl, zintenzívnia pohraničné kontroly, aktivujú integrovaný námorný monitorovací systém a posilnia pobrežnú hliadku o desať nových motorových člnov.

Utečenecké tábory sú preplnené

Utečenecké tábory na gréckych ostrovoch v Egejskom mori sú preplnené a žiadatelia o azyl tam žijú v podmienkach, ktoré humanitárne organizácie často kritizujú.

Podľa oficiálnych údajov, ktoré zverejnili úrady v piatok, sa v zariadení na ostrove Lesbos, ktoré má kapacitu 3 000 ľudí, nachádza viac ako 10-tisíc osôb. Vážne preplnené sú aj tábory na ostrovoch Chios, Leros, Kos a Samos.