Utečeneckému táboru al-Hol v Sýrii hrozí kríza, môže za to aj príval tisícov žien a detí

NEW YORK 5. marca (WebNoviny.sk) – Utečeneckému táboru al-Hol v severovýchodnej Sýrii hrozí kríza. V pondelok sa tak v New Yorku vyjadril predstaviteľ Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) a pozorovateľ Organizácie Spojených národov (OSN) Robert Mardini.

Počet obyvateľov stúpol o 11-tisíc

Podľa neho sú slabé a nestabilné služby v tábore „na pokraji kolapsu„, a to pre príval civilistov a niektorých členov extrémistickej skupiny Islamský štát (IS), ktorí opustili poslednú obliehanú enklávu IS v Sýrii.

Počet obyvateľov tábora podľa Mardiniho od decembra, keď tam žilo 34-tisíc ľudí, stúpol na 45-tisíc. Denne tam prichádza niekoľko tisíc ľudí, prevažne žien a detí, pričom „koniec je v nedohľadne„.

Osoby, ktoré prichádzajú z oblasti okupovanej IS, sú „choré, zranené, unavené a plné strachu“ a situácia v tábore je „zdrvujúca„, uviedol Mardini.

Pomoc pri repatriácii bojovníkov IS

Mardini okrem iného povedal, že Červený kríž je pripravený pomôcť pri repatriácii bojovníkov IS a ich rodín, za predpokladu, že s ich krajinami budú uzavreté dohody o ich návrate.

Podľa neho je to „jeden z najzložitejších problémov nie len z humanitárneho hľadiska, ale aj preto, či chcú krajiny návrat ich občanov alebo nie„.