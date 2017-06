Útočníci z Londýna mali na sebe atrapy viest samovražedných atentátnikov, vykrikovali “To je za Alaha”

LONDÝN 4. júna (WebNoviny.sk) – Útoky v centre Londýna si vyžiadali šesť obetí na životoch. Do nemocníc previezli najmenej 30 ľudí – nie 20, ako zdravotné úrady pôvodne uvádzali.

Londýnska Metropolitná polícia v nedeľu informovala, že sobotňajšie útoky v centre Londýna spáchala jedna skupina páchateľov.

Polícia sa súčasne domnieva, že útočníkov nebolo viac ako traja. Túto svoju hypotézu bude však ďalej preverovať. Preto požiadala verejnosť o poskytnutie foto- a videozáznamov.

Výbušninu pri sebe podozrivé osoby nemali

Podľa polície páchatelia najprv rýchlo idúcou dodávkou zrazili ľudí na chodníku Londýnskeho mosta (London Bridge), potom pokračovali v jazde na Borough Market, kde na ulici, v baroch a reštauráciách nožmi útočili na ľudí. Medzi zranenými je aj jeden policajt.

Polícia uviedla, že proti podozrivým jej príslušníci zasiahli a zneškodnili ich do ôsmich minút po prvom telefonáte.

Podozriví mali na sebe vesty podobné tým, aké používajú samovražední atentátnici. Neskôr sa ukázalo sa, že šlo o atrapy. Výbušninu pri sebe podozrivé osoby nemali, spresnil Mark Rowley, šéf protiteroristickej jednotky Metropolitnej polície.

Totožnosť podozrivých polícia neoznámila. Očití svedkovia však podľa britských médií vypovedali, že útočníci vykrikovali” “To je za Alaha!”.

Kontrolované explózie polície

Agentúra Reuters v súvislosti s útokom napísala, že džihádistická organizácia Islamský štát v sobotu prostredníctvom služby Telegram vyzývala svojich sympatizantov, aby počas prebiehajúceho posvätného mesiaca moslimov – ramadánu – podnikli útoky proti “križiakom”. Ako útočný nástroj majú použiť nákladné autá, nože a strelné zbrane.

Podľa televízie BBC polícia okamžite uzavrela oblasť, kde k útokom došlo. Ľudia odtiaľ mohli odísť až neskôr, pod dohľadom policajtov a s rukami hore. Polícia počas zásahu vyzývala Londýnčanov i návštevníkov mesta, ktorí sa nachádzali v oblasti miesta činu, aby “ušli, skryli sa a až potom, v bezpečí, volali na políciu”.

Britský denník Sun v noci zo soboty na nedeľu, po útokoch, informoval o dvoch kontrolovaných explóziách, ktoré polícia uskutočnila v blízkosti sídla reakcie tohto periodika nachádzajúceho sa neďaleko Londýnskeho mosta, kde v sobotu neskoro večer dodávka zámerne vrazila do ľudí do chodníku. Tretiu explóziu bolo počuť o niečo neskôr. Došlo k nej v blízkosti mrakodrapu The Shard neďaleko spomínaného mosta.