Útočník dobodal policajného šéfa počas bieleho dňa vo Francúzsku

PARÍŽ 27. septembra (WebNoviny.sk) – Šéf polície v juhofrancúzskom meste Rodez vo štvrtok doplatil životom na vyčíňanie miestneho obyvateľa, ktorý ho na smrť dobodal nožom.

Útok sa stal za bieleho dňa v centre mesta, neďaleko budovy radnice. Ako informujú francúzske médiá, útočník, ktorého sa polícii bezprostredne po útoku podarilo zatknúť, bol mužom zákona známy už aj z minulosti.

Okrem iného nedávno v návale zlosti rozmlátil vstupné dvere do budovy radnice. Dôvod vraždy zostáva neznámy, francúzske médiá sa však domnievajú, že by mohlo ísť o pomstu za to, že útočníkovi úrady nedávno zabavili psa bojového plemena, ktorého choval bez povolenia.