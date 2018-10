Útočník Eric Selleck posilní Banskú Bystricu, tri zápasy odohral aj v NHL

BANSKÁ BYSTRICA 8. októbra (WebNoviny.sk) – Káder úradujúceho slovenského hokejového šampión HC ’05 iClinic Banská Bystrica rozšíril kanadský útočník Eric Selleck. Referuje o tom oficiálny web „baranov“.

Tridsaťročný krídelník podpísal zmluvu do konca sezóny 2018/2019. Väčšiu časť doterajšej kariéry absolvoval v zámorskej AHL, no tri stretnutia odohral aj v NHL – dve za Floridu a jeden za Arizonu. Naposledy v AHL pôsobil v tíme Belleville Senators.

„Už dlhšie sme sa obzerali po silovom útočníkovi, takže sme radi, že sme ho nakoniec našli. Je to skúsený hráč s päťsto zápasmi v AHL. Sľubujeme si od neho, že do mužstva prinesie energiu a dravosť. Zároveň veríme, že sa mu bude u nás dariť,“ povedal športový manažér klubu Július Koval.

„Potrebovali sme veľkého a dobre fyzicky staveného hráča na krídlo. Ericov profil je presne na to stavaný, hral na vysokej úrovni v AHL. Veľmi dobre korčuľuje, je veľký a silný útočník. Síce nikdy nehral v Európe, ale má dobrú strelu, dobre forčekuje, čo my ako tím musíme zlepšiť a je výborný pred bránou súpera. Hrá veľmi fyzicky a to nám do tímu treba. Taktiež veríme, že bude patriť k lídrom, pretože aj v AHL bol asistentom kapitána. Taktiež je použiteľný v oslabeniach, dobre blokuje strely,“ doplnil Dan Ceman, tréner tímu spod Urpína.