Útočník James Rodrígez ostane v Bayerne Mníchov, potvrdil nový tréner Kovač

MNÍCHOV 20. júla (WebNoviny.sk) – Najlepší strelec futbalových MS 2014 v Brazílii, Kolumbijčan James Rodríguez, bude aj v ročníku 2018/2019 hrávať za nemecký klub Bayern Mníchov. Potvrdil to chorvátsky tréner „Die Roten“ Niko Kovač.

„Máme platnú dohodu o hosťovaní a tá sa skončí jedine vtedy, ak by sme ju sami ukončili. Zostane tu s nami,“ povedal 46-ročný rodák z Berlína podľa webu denníka AS. V súvislosti s Jamesom sa v ostatných dňoch špekulovalo o tom, že by mohol predčasne ukončiť plynúce dvojročné hosťovanie v metropole Bavorska a vrátiť sa do materského Realu Madrid, kde pod vedením predchádzajúceho trénera Zinedina Zidana nehrával v základnej zostave.