Útočník Tavares dvomi hetrikmi prekonal Pálfyho a stal sa hviezdou týždňa NHL

NEW YORK 30. októbra (WebNoviny.sk) – Stredný útočník John Tavares, brankár Oscar Dansk a ďalší center Jean-Gabriel Pageau tvoria menoslov troch hviezd uplynulého týždňa zámorskej hokejovej NHL.

Prvou hviezdou sa stal útočník tímu New York Islanders Tavares. Dvadsaťsedemročný Kanaďan bol so ziskom 7 kanadských bodov za 6 gólov a 1 asistenciu najlepší v celej súťaži, pričom dosiahol dva hetriky v rozpätí troch duelov. Predtým to z hráčov Islanders dokázal Slovák Žigmund Pálffy (3. – 5. 3. 1996). Tavares pomohol „ostrovanom“ k dvom výhram z troch stretnutí.

Dvadsaťtriročný švédsky gólman Dansk vychytal dve víťazstvá nováčika Vegas Golden Knights s priemerom jedného inkasovaného gólu na zápas a 96,8-percentnou úspešnosťou zákrokov. Na konto si pripísal aj jeden shutout.

O rok starší Kanaďan Pageau z tímu Ottawa Senators rozšíril svoje konto za uplynulých sedem dní o šesť kanadských bodov za jeden presný zásah a päť prihrávok, čím si vyslúžil ocenenie pre tretiu hviezdu týždňa.