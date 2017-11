Útočník z Kalifornie zastrelil aj svoju manželku, polícia objavila jej telo

RANCHO TEHAMA RESERVE 16. novembra (WebNoviny.sk) — Po utorkovom útoku na severe Kalifornie objavila polícia piatu obeť. Ženu strelca našli mŕtvu v ich dome, informovali v stredu vyšetrovatelia.

Telo manželky Kevina Jansona Neala ležalo podľa ich údajov ukryté pod podlahou. Vyšetrovatelia predpokladajú, že vraždou manželky muž začal svoje krvavé vyčíňanie.

Neal zastrelil štyroch ďalších ľudí a desiatich zranil na rôznych miestach v rámci vidieckej komunity Rancho Tehama Reserve.

Polícia ho neskôr zastrelila, pričom uňho našla tri zbrane. Jeho matka pre agentúru The Associated Press povedala, že syn mal dlhodobé problémy so susedmi, o ktorých si myslel, že vyrábajú metamfetamín. V januári ho zatkli po tom, ako jedného suseda porezal.