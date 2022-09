Útočník z kanadskej komunity zomrel, podľa policajnej veliteľky si vo väzbe spôsobil vážne poranenia

Druhý podozrivý zo série útokov bodnými zbraňami v domorodej komunite v kanadskej provincii Saskatchewan zomrel. Stalo sa tak po tom, čo ho zatkla polícia.

Muža opakovane resuscitovali

Príčinu úmrtia úrady neposkytli, no podľa jedného nemenovaného predstaviteľa 32-ročný Myles Sanderson zomrel v dôsledku zranení, ktoré si spôsobil sám.

Veliteľka Kráľovskej kanadskej jazdnej polície v provincii Rhonda Blackmore v stredu v noci na tlačovej konferencii uviedla, že podozrivého zatkli po tom, čo polícia reagovala na správu o ukradnutom vozidle, ktorého vodič bol ozbrojený nožom.

Policajti vozidlo vytlačili z cesty a vošlo do priekopy. „Sanderson sa vo väzbe dostal do zdravotných problémov“, povedala Blackmore s tým, že pred príchodom sanitky sa ho pokúsili resuscitovať. Záchranári ho následne previezli do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtveho. Úmrtie a zatknutie muža bude predmetom vyšetrovania, avizovali provinční a federálni predstavitelia.

Usvedčený násilník

V pondelok našli policajti bezvládne telo druhého podozrivého, Sandersonovho 30-ročného brata Damiena Sandersona. Jeho pozostatky sa nachádzali neďaloko domorodej komunity, kde došlo k útokom. Podľa polície si však Damien neprivodil zranenia sám.

Pri útokoch bratov v nedeľu zomrelo 10 ľudí a 18 utrpelo zranenia. Incidenty vyvolali otázky, ako mohol byť bývalý odsúdenec Myles Sanderson, ktorý má na konte 59 usvedčení a dlhú históriu násilia, na slobode.

Výbor pre podmienečné prepustenie ho poslal na slobodu vo februári, keď si odpykával viac ako štvorročný trest za ublíženie na zdraví a lúpež.

Polícia ho však od mája hľadala, zrejme pre porušenie podmienok jeho prepustenia, hoci podrobnosti neboli bezprostredne jasné. Jedného zo zabitých podľa súdnych dokumentov už pred siedmimi rokmi napadol a pobodal.