Útok na nás je iba začiatok, odkazuje Zelenskyj. Rusko plánuje podľa prezidenta napadnúť aj ďalšie krajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa domnieva, že poznámka ruského veliteľa o prevzatí kontroly nad východom a juhom Ukrajiny a prístupe do regiónu Podnestersko v Moldavsku iba dokazuje, že Rusko plánuje napadnúť aj iné krajiny. Ako referuje spravodajský web BBC, útok na Ukrajinu bol podľa Zelenského iba začiatok.

Otvorenie cesty k Moldavsku

Ruský vojenský veliteľ Rustam Minnekajev na výročnom stretnutí Zväzu závodov obranného priemyslu Sverdlovskej oblasti v piatok povedal, že širšia kontrola nad Ukrajinou by otvorila cestu k Moldavsku.

„Toto len potvrdzuje to, čo som už mnohokrát povedal. Ruská invázia na Ukrajinu bola zamýšľaná len ako začiatok, potom chcú dobyť ďalšie krajiny. Samozrejme, budeme sa brániť tak dlho, ako to bude potrebné, aby sme prelomili túto ambíciu Ruskej federácie. Ale musia s nami bojovať všetky národy, ktoré rovnako ako my veria vo víťazstvo života nad smrťou,“ povedal Zelenskyj vo svojom nočnom príhovore.

Predvolanie ruského veľvyslanca

Podľa Zelenského sa ľahko môže stať, že niekto, kto momentálne chce zostať neutrálny, aby nič nestratil, bude ďalší v poradí, a napokon môže stratiť všetko.

Moldavsko si v nadväznosti na vyjadrenia Minnekajeva už predvolalo ruského veľvyslanca. Podľa moldavskej vlády sú „nielen neprijateľné, ale aj neopodstatnené“ a vedú k zvýšenému napätiu a nedôvere v spoločnosti.