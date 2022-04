Útok na sklad v Belgorode mierovým rozhovorom nepomôže, obuli sa Rusi do Ukrajincov (foto)

Kremeľ tvrdí, že správy o údajnom útoku ukrajinských bojových helikoptér na sklad paliva v Rusku nie sú priaznivé pre rozhovory medzi oboma stranami. „Určite to nie je niečo, čo by sa dalo vnímať ako vytvorenie pohodlných podmienok pre pokračovanie rozhovorov,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov na Telegrame vyhlásil, že požiar v sklade ropy v Belgorode spôsobili nálety dvoch ukrajinských vrtuľníkov. Dve osoby podľa neho utrpeli zranenia, ale nie sú v ohrození života. Obyvateľov žijúcich v blízkosti evakuovali.

Ukrajina sa k incidentu neprihlásila. Korešpondent BBC v Odese Jonathan Beale napísal, že ak by sa ukázalo, že útok na sklad paliva skutočne spôsobili Ukrajinci, mohlo by to poskytnúť obrovskú morálnu podporu ukrajinskej armáde.

„Letieť v noci hlboko na ruské územie a začať útok na nepriateľský sklad paliva, to si vyžaduje mimoriadnu odvahu, ako aj jemne vycibrené letecké schopnosti. Tento údajný útok dramaticky nezmení samotnú vojnu. Mohol by však poukázať na to, že ukrajinské vzdušné sily naďalej dobre fungujú,“ uviedol Beale.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky bbc.com.

Požiar skladu ropy v Belgorode po údajnom ukrajinskom útoku. Foto: Russian Emergency Ministry Press Service via AP