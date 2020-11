Útoky politikov na novinárov svedčia o ich neschopnosti akceptovať iný názor, tvrdí Múdry

Slovné útoky politikov na adresu novinárov svedčia o ich neistote a neschopnosti akceptovať iný názor. Pre agentúru SITA to uviedol dlhoročný člen medzinárodnej organizácie na ochranu médií a novinárov International Press Institute (IPI) Pavol Múdry.

Politici sa podľa neho mylne domnievajú, že svojimi verbálnymi útokmi médiá umlčia a presvedčia svojich voličov o nedôveryhodnosti médií, ktoré im nastavujú zrkadlo. Podľa jeho slov to však funguje len na ich „skalných“ voličov, no masovo to má opačný účinok, keďže voliči začnú viac pochybovať o politikoch a ich vyjadreniach a činoch.

Kultivované vyjadrovanie má byť kľúčové

Múdry zdôraznil, že ústavní činitelia by mali byť pre bežného občana vzorom nielen prácou a výsledkami, ale najmä v komunikácii. „Kde inde sa môžu ich voliči s nimi konfrontovať či ich vôbec vidieť inde ako na verejných vystúpeniach a tlačových konferenciách? Preto by malo byť kultivované vyjadrovanie a rétorika pre nich kľúčové. Žiaľ, nárastom populizmu a nadbiehaním svojim ,skalným´ voličom sa čoraz viac politikov uchyľuje k bulvárnemu štýlu vyjadrovania. A neplatí to len u nás, ale celosvetovo,“ priblížil Múdry.

Urážky názorových a vecných oponentov, útoky na novinárov ale aj na voličov iných strán, či obviňovanie občanov za vlastné zlyhania politikom podľa jeho slov škodia, aj keď si to neuvedomujú, či uvedomiť nechcú. „Politici tohto typu nevedia robiť politiku bez pomenovania nepriateľa. A médiá sú podľa nich dobrým terčom. Odporúčam aj porovnania a s tým súvisiace prieskumy o dôveryhodnosti politikov. Na jednej strane napríklad prezidentka Zuzana Čaputová či minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) a na strane druhej predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) či Robert Fico (Smer-SD),“ ozrejmil Múdry.

Médiá by nemali hlásať svoju pravdu

Premiér Matovič vidí ako jeden z dôvodov poklesu preferencií hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), respektíve poklesu dôveryhodnosti voči jeho osobe, aj médiá, ktoré na ňom podľa jeho slov „nenechali ani nitku suchú„. Podľa Múdreho by si mal predseda vlády pozrieť s odstupom svoje verejné vystúpenia a pochopil by, že „sám dáva novinárom podnety na kritiku“.

„Na druhej strane sa mi zdá, že niekedy médiá tiež v kritike preháňajú v zmysle ,zlá, negatívna správa je dobrá správa´. Tiež niektorým novinárom akoby chýbal potrebný odstup a náhľad a majú negatívny pohľad na všetko. Neodpustím si jednu poznámku na okraj, ktorá patrí k médiám už od nepamäti. Médiá by nemali hlásať svoju pravdu a trvať na nej, ony by mali pravdu hľadať,“ myslí si Múdry.

Prepad preferencií OĽaNO a dôveryhodnosti premiéra Matoviča považuje za kombináciu okolností. Spomenul pandémiu koronavírusu a s tým súvisiacu neistotu ľudí. Za podstatne väčšiu príčinu tohto prepadu si však podľa neho môže premiér sám. „Jeho vystupovanie na verejnosti je pre občanov Slovenska neakceptovateľné, prieskumy sú toho len číselným, štatistickým odrazom. Asi sám seba vidí a počúva inak ako občania. Mal by si uvedomiť, že je premiérom všetkých občanov a nie bývalý krikľúň opozície a tomu prispôsobiť svoj prejav a správanie,“ uzavrel Múdry.