Úvod novej sezóny Tipos extraligy patril domácim, nováčik z Prešova začal víťazne

Po viac ako štvormesačnej pauze sa v piatok večer opäť rozbehla najvyššia slovenská hokejová súťaž a v úvodnom kole sa viac darilo domácim, keď iba v jednom zo šiestich duelov sa podarilo zabodovať aj hosťom.

Víťazstvá si v piatok pripísali všetci štyria semifinalisti play-off z minulej sezóny a tri body brali aj Nitra a „nováčik“ z Prešova.

Michalovce otáčali v tretej tretine

Nový súťažný ročník odštartoval duel medzi Michalovcami a Novými Zámkami, v ktorom sa očakával triumf domácich, no tí sa na tri body poriadne nadreli. Po druhej tretine totiž prehrávali 1:3 a víťazstvo ratovali v tretej dvadsaťminútovke. Víťazný presný zásah zaznamenal v 55. minúte obranca Miroslav Macejko.

„Prvé zápasy také bývajú. Každý chce začať naplno a vyhrať. Veľmi sme chceli, ale zo začiatku sme sa nevedeli presadiť a nemali sme ani nejaké veľké šance. Našťastie to prišlo v tretej tretine,“ komentoval Macejkov partner z prvej michalovskej obrany Tomáš Bokroš, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Dvaja trojgóloví strelci

Spokojný bol po súboji realizačný tím Zemplínčanov. „Chceli sme vykročiť správnou nohou a zaznamenať víťazný vstup do sezóny. Nevyvíjalo sa to podľa našich predstáv a dlho sme prehrávali o dva góly. Nezlomnou vôľou a tlakom do bránky sme to však zvládli a tešíme sa z troch bodov,“ prezradil asistent trénera Juraj Faith.

Do neďalekého Prešova sa po viac ako dvoch dekádach vrátil extraligový hokej a Šarišania hneď v úvode na vlastnom ľade privítali Banskú Bystricu. Hrdinom stretnutia bol 27-ročný kanadský útočník Brett Welychka, ktorý strelil tri góly a pridal aj asistenciu. „Je to zábavné, pretože ja som hetrik nestrelil už roky. Teraz mi to vyšlo aj zásluhou kúsku šťastia. Chlapci mi výborne prihrávali a snažil som sa byť dôrazný pred bránkou. Ako mužstvo sme odviedli skvelú prácu. Vedeli sme, že hráme prvý extraligový zápas v tomto meste po 23 rokoch a chceli sme urobiť divákom radosť. Veľmi sa teším, že nám to vyšlo,“ zhodnotil Kanaďan na webe HockeySlovakia.sk.

Úvodné extraligové kolo malo ešte jedného trojgólového strelca, vo farbách majstrovského Zvolena sa hetrikom prezentoval Peter Zuzin. Práve jeho presné zásahy boli v súboji proti nováčikovi zo Spišskej Novej Vsi rozdielové, keďže zverenci trénera Petra Oremusa triumfovali na vlastnom ľade 5:2.

Doma prehral iba Liptovský Mikuláš

Zuzin sa rovnako ako spomenutý Welychka prezentoval aj jednou gólovou prihrávkou. „Podarilo sa mi to vďaka celému tímu, vďaka našej formácii, v ktorej sa všetci traja cítime výborne. A toto je zrkadlo. Dôležité je, že do súťaže sme vstúpili víťazne. V nedeľu nás čaká ďalší zápas a dúfam, že nám to takto pôjde ďalej,“ zhodnotil 31-ročný Zuzin, ktorý v piatok zaokrúhlil bodový zisk v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži na 300 (119+181).

Na vlastnom ľade v piatok uspel aj Slovan Bratislava, ktorý nad Duklou Trenčín zvíťazil 4:1. Domáca Nitra tiež bodovala naplno, keďže Košice zdolala 3:2. Pred vlastnými fanúšikmi vyšiel naprázdno len Liptovský Mikuláš, ktorý podľahol vicemajstrovi z Popradu 2:4.