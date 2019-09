Úvodná poletapa Okolo Slovenska sa stala korisťou Kristoffa, bol najrýchlejší v záverečnom špurte

Úvodná poletapa na 63. ročníku cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa v Bardejove (138,2 km) stala korisťou Nóra Alexandra Kristoffa z tímu UAE-Emirates.

V záverečnom hromadnom špurte na kockách na Radničnom námestí mierne do kopca Kristoff zdolal dvojicu jazdcov z tímu Deceuninck – Quick Step Dána Michaela Mörköva a Taliana Eliu Vivianiho.

Štvrtý skončil najlepší zo Slovákov Erik Baška, ktorý je na domácich pretekoch šprintérskym lídrom tímu Bora-Hansgrohe. Poradie priniesol oficiálny portál pretekov Okolo Slovenska.

Najväčším favoritom bol Viviani

Úradujúci majster Európy Viviani bol azda najväčším favoritom úvodnej poletapy v Bardejove a jeho okolí. V rámci nej cyklisti absolvovali 138,2 km v mierne zvlnenom teréne. Jazdilo sa v chladnom počasí a silnom premenlivom vetre, čo neprialo rýchlemu priebehu.

Prvý skorý únik sa ešte neujal, ale druhý už áno. Po ôsmich kilometroch sa ocitlo pred pelotónom šesť cyklistov – Alexandre Delettre (Delko Marseille), Kenny Molly (Wallonie-Bruxelles), Rasmus Wallin (Riwal), Anders Skaarseth (Uno-X), Florian Kierner (Team Feldermayr) a Erik Fetter (Pannon Cycling Team). Únik bol bez slovenského zastúpenia a zakrátko si utvoril náskok 2:15 min.

Na horskej prémii II. kat. Vaníškovce zvíťazil a 6 bodov do vrchárskej súťaže si pripísal Belgičan Molly. Väčší ako dvojminútový náskok jazdcov v úniku sa už nezrodil, lebo tempo vzadu kontroloval najsilnejší tím Deceuninck – Quick Step.

Technická koncovka v Bardejove

Po necelých 73 km cyklisti po druhý raz prešli cieľovým priestorom, čo bola zároveň aj rýchlostná prémia. Vyhral ju Rakúšan Kierner a pripísal si 8 bodov do bodovacej súťaže.

Približne 30 km pred cieľom sa vedúca skupina rozdelila na dve časti a vpredu zostala už len trojica Delettre, Skaarseth a Wallin. Zatiaľ čo Francúz, Nór a Dán mali vpredu stále 50 sekúnd k dobru, zostávajúcu trojicu už pohltil pelotón.

V záverečných 20 km zostala vpredu už len dvojica Wallin a Skaarseth, ich snaha sa definitívne skončila 9 km pred cieľom. Od tej chvíle už pokračoval pelotón pokope a najsilnejšie tímy vytvárali pozície pre svojch šprintérskych lídrov.

V technickej koncovke v centre Bardejova sa napokon presadili favoriti. Víťazom sa stal Nór Alexander Kristoff pred Dánom Michaelom Mörkövom a Talianom Eliom Vivianim. Najlepší zo Slovákov Erik Baška finišoval ako štvrtý.

Vo štvrtok päť vrchárskych prémií

Už v stredu popoludní od 15.30 h pokračuje podujatie druhou poletapou, ktorou bude mestská časovka v Bardejove na 6,8 km.

Vo štvrtkovej 2. etape na cyklistov čaká presun z Bardejova do Ružomberka. Na trati dlhej 226,6 km bude pripravených päť vrchárskych prémií vrátane stúpaní do Starého Smokovca a na Štrbské Pleso. V piatkovej tretej etape zamieri pelotón z Ružomberka do Hlohovca, kde sa dá po 200,6 km očakávať hromadný dojazd.

Špurt pelotónu by mali vidieť aj diváci v Senici, kde podujatie vyvrcholí štvrtou etapou začínajúcou v Hlohovci s dĺžkou 142,1 km.