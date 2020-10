Zoznam krajín s uvoľneným hraničným režimom sa rozšíril o San Maríno, Vatikán a Taiwan. Uvoľnený hraničný režim tak platí pre 31 krajín, z toho 12 má rizikové regióny. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Naďalej tak platí uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate z Austrálie, Bulharska, Cypru, Číny a jej osobitných administratívnych oblastí Hongkong a Macao, Dánska a jeho samosprávneho územia Faerské ostrovy, Estónska, Fínska, Grécka, Írska, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Kanady, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Monaka, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Poľska, Rakúska, Slovinska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarska, Švédska a Talianska.

Bulharsko má dva rizikové regióny

Ministerstvo odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do viacerých regiónov krajín s uvoľneným hraničným režimom, v ktorých platí druhý stupeň. V Poľsku je to región Malopoľské vojvodstvo a v Litve Šiauliu Apskritis.

Po dva rizikové regióny má Bulharsko, a to Blagoevgrad a Yambol, Nórsko má Oslo a Vestland, Estónsko Harju má Maakond a Ida-Viru Maakond. V Grécku sú rizikové regióny Attiki, Dytiki Makedonia a Voreio Agaio a v Írsku sú to regióny Border, Dublin, Mid-East, Midland a South-East.

Najviac rizikových regiónov má Spojené kráľovstvo

Po päť rizikových regiónov majú tri krajiny. V Taliansku sú to Bolzano, Lazio, Liguria, Sardínia a Trento, v Dánsku Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjaelland a Syddanmark a vo Švédsku sú to Dalarnas Lan, Hallands Lan, Jonkopings Lan, Kronobergs Lan a Orebro Lan.

Slovinsko má rizikových sedem z dvanástich regiónov. Medzi ne patria Gorenjska, Koroska, Osrednjeslovenska, Podravska, Primorsko-Notranjska, Savinjska a Zasavska. Najviac rizikových regiónov má Spojené kráľovstvo, a to 17 z 32.

V Anglicku je to Londýn, North East, North West, East Midlands, West Midlands a Yorkshire and the Humber. V Škótsku sú to regióny Greater Glasgow And Clyde, Borders, Lanarkshire a Lothian. Vo Walese zas Abertawe Bro Morgannwg , Aneurin Bevan, Betsi Cadwaladr, Cardiff and Vale, Cwm Taf a Powys. Rizikové je aj Severné Írsko.

Tretí stupeň cestovného odporúčania

Nevyhnutnosť cestovať do Maďarska, Rakúska, Dánska, Spojeného kráľovstva, Írska, Švajčiarska, Slovinska a na Island ministerstvo odporúča zvážiť. Pre krajiny sveta, ktoré neboli zahrnuté do zoznamu krajín s uvoľneným hraničným režimom naďalej platí tretí stupeň cestovného odporúčania, odporúčanie necestovať.

Ministerstvo pripomína, že pri príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname krajín s uvoľneným hraničným režimom, je povinnosť zaregistrovať sa na webovej stránke korona.gov.sk a prihlásiť sa telefonicky alebo elektronicky na príslušný regionálny Úrad verejného zdravotníctva v SR.

Rezort diplomacie ďalej objasňuje, že pri návrate zo všetkých krajín bez uvoľneného hraničného režimu, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Osoba by ho mala podstúpiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí.

Ministerstvo dodáva, že výnimkou je návšteva krajiny Európskej únie neuvedenej v zozname krajín s uvoľneným hraničným režimom. V tomto prípade je možné ukončiť izoláciu bez vykonania laboratórneho testovania dovŕšením desiateho dňa izolácie, ak je priebeh izolácie v domácom prostredí bezpríznakový.

Testovaniu je možné vyhnúť sa aj tak, že sa osoba preukáže negatívnym výsledkom testu vykonaným v laboratóriách mimo Slovenska, nie starším ako 72 hodín.