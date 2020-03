Už dva dni po nástupe Matovičovej vlády padajú prvé hlavy

Tak, ako sľuboval pred voľbami, nový premiér Igor Matovič začal rýchlo konať. Už dva dni po nástupe do funkcie začali padať prvé hlavy.

Najväčšie rozhorčenie po nástupe do funkcie vyvolala situácia v Správe štátnych hmotných rezervách (SŠHR). Nielen, že sklady s materiálom nevyhnutným pre boj s koronavírusom boli takmer prázdne, ale niekto využil útrapy Slovenska, aby si privyrobil.

Podľa premiéra boli zmluvy na nákup zdravotníckeho materiálu neuveriteľne predražené a existuje vážne podozrenie, že časť peňazí si našla cestu do súkromných vreciek.

Šéfov syn kupoval byty

Epilóg bol jasný, šéf rezerv Kajetán Kičura okamžite musí preč. Dobré je, že svoje kroky už začal vysvetľovať na polícii, kde dnes dlhé hodiny vypovedal.

NAKA sa zamerala aj na 20-ročného Kičurovho syna, ktorý kúpil dva byty v lukratívnej časti Bratislavy práve v čase uzatvárania zmlúv o nákupe zdravotníckeho materiálu. Sám Kičura priznal, že peniaze dal synovi on.

Na trápnej tlačovej besede Kičura nedokázal vysvetliť vlastné slová o množstve nakúpených rýchlotestov. Tvrdil, že bol vtedy „dezorientovaný a zmagorený.“

Kičura bol priateľom Roberta Fica

Kajetán Kičura bol v čele štátnych hmotných rezerv osem rokov ako nominant Smeru-SD. Podľa médií je blízkym priateľom predsedu strany Roberta Fica. Spolu s ním kandidoval aj do funkcie ústavného sudcu.

Problémy s tendrami mala SŠHR aj v minulosti. Napríklad pred dvomi rokmi Nadácia Zastavme korupciu upozornila na pochybný tender na bezpečnostné a technické služby, šitý na mieru bezpečnostnej služby Bonul.

Odchádza aj šéf vojenského spravodajstva

Z funkcie odchádza na vlastnú žiadosť aj šéf Vojenského spravodajstva Ján Balciar. Tento krok sa očakával, Balciar tým len predbehol odvolanie od nového ministra.

Balciar bol v minulosti terčom záujmu médií, keď sa ukázalo, že spoluvlastní obrovský majetok pri mori, v rekreačných oblastiach na Slovensku aj nehnuteľnosti v hlavnom meste.

Polícia sa síce pred niekoľkými dňami vyjadrila, že ho nenadobudol trestnou činnosťou, ale podozrenia akoby nevyvrátila.

Smerom dosadení sudcovia v súdnej rade tiež sú preč

Ďalšou obeťou zmeny moci v krajine je aj sudcovský stav. Piati sudcovia, ktorých do súdnej rade dosadila vláda a parlament pod kuratelou Smeru, opustili Súdnu radu.

Vyzvala ich na to nová ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Vysvetlila, že nemajú dôveru novej vlády. Samozrejme, čakávať môžeme reakcie, že ide do zasahovania vlády do súdnej moci. Ale zvyknime si, to tak beží.