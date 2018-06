Už ikstýkrát potvrdil svoju genialitu, pochválil Nemec Hamšíka za fantastickú milimetrovú gólovú prihrávku

TRNAVA 1. júna (WebNoviny.sk) – Adam Nemec bol v Trnave strelcom jediného gólu slovenskej futbalovej reprezentácie v medzištátnom prípravnom stretnutí proti Holandsku, ktorý sa napokon skončil nerozhodne 1:1. Už v 8. min otvoril skóre presnou hlavičkou, profitoval z prihrávky kapitána Mareka Hamšíka.

Po stretnutí v mixzóne Štadióna Antona Malatinského pochválil svojho spoluhráča, pôsobiaceho v talianskom SSC Neapol.

„Viem, že Marek (Hamšík, pozn.) má fantastické nohy, pravú či ľavú. Už ikstýkrát potvrdil svoju genialitu. Pred gólom mi to poslal milimetrovo, mne už stačilo v podstate iba zakončiť. kiež by som mal takého spoluhráča aj v klube,“ vyjadril sa 32-ročný Adam Nemec, ktorý si v 36. vystúpení v najcennejšom drese pripísal 12. gól.

Rozdielne polčasy

Ten proti Holandsku však napokon nestačil na slovenské víťazstvo, po hodine hry vyrovnal za hostí z „krajiny tulipánov“ Quincy Promes. „Prvý polčas sme boli lepší my, druhý Holanďania. Vzhľadom na počet šancí je remíza asi aj zaslúžená,“ uviedol Adam Nemec.

Útočník rumunského Dinama Bukurešť následne pokračoval v hodnotení duelu v trnavskej City Arene: „Po vedúcom góle tam boli nejaké šance, mohli sme dať na 2:0, možno by to bolo jednoduchšie. Druhý polčas sme nezačali dobre, Holanďania nás zatlačili, stiahli sme sa. Predsa len, tá sila Holandska je v súčasnosti veľká, aj keď teraz nejakým spôsobom prebudovávajú mužstvo. Potvrdili to aj na ihrisku, mali prevahu. Konečná remíza je pre nás prijateľný, pekný a cenný výsledok. Stále sme to my, Slovensko. Možno si niekto myslí, že Holandsko prechádza nejakou krízou, nedostalo sa na nejaké vrcholné podujatia, stále je to však futbalová veľmoc. V ich predchádzajúcom prípravnom dueli za polčas viedli nad Portugalskom 3:0. My sme im to teraz v Trnave nedovolili.“

V hľadisku bolo 15 432 divákov

Rodák z Banskej Bystrice sa nevyhováral na dosť veľké teplo, aj keď sa hralo večer. „Nebolo nejaké extrémne. Predsa len, v zápase sa viac vyčkávalo, hralo sa takticky, často aj na brejkové situácie. Vidieť, že je po konci sezóny a hráči toho už majú dosť.“

V hľadisku trnavského štadióna bolo 15 432 divákov. „Takáto návšteva, to je určite výborná správa. Dúfam, že v hojnom počte prišli na nás a nielen na Holanďanov. Myslím si, že futbal sa im páčil. Samozrejme, že to mohlo byť aj lepšie z našej strany, najmä v druhom polčase, keď sme nehrali dobre. Ďakujeme, že ľudia prišli a verím, že aj naďalej budú chodiť na naše zápasy,“ skonštatoval Adam Nemec.

Najbližší súper slovenskej reprezentácie – Maroko, proti ktorému nastúpia zverenci trénera Jána Kozáka v pondelok 4. júna vo švajčiarskej Ženeve, je pre neho veľká neznáma: „Ja absolútne neviem, čo to je za mužstvo. Proti africkému ´mančaftu´ som ešte nikdy v živote nenastúpil. Pre mňa to bude novinka. Maroko sa však dostalo na majstrovstvá sveta do Ruska, takže určite to nebudú nijakí amatéri. Čaká nás náročný zápas.“