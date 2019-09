Už o pár dní sa začína Divadelná Nitra

Už tento piatok odštartuje Medzinárodný festival Divadelná Nitra (27. 9. – 2. 10. 2019). Počas šiestich dní ponúkne zaujímavý hlavný a bohatý sprievodný program. Na svoje si v ňom prídu všetci, ktorí majú chuť objavovať seba i svet a premýšľať o slobode. Divadelná Nitra nesie podtitul PODOBY SLOBODY.

Pre tých, ktorí si všímajú

Okolo nás sa deje mnoho udalostí, často nemáme čas alebo energiu zamýšľať sa nad nimi a niekedy si prestaneme všímať iných a ich problémy. Chvíľami sa však oplatí zastaviť sa, porozhliadnuť sa a začať si všímať. Príbehy iných nám prezradia mnohé aj o nás samých. Presne taký účinok má inscenácia Bez adresy – hra na tuláka maďarského nezávislého súboru STEREO AKT v réžii Martina Borossa. V nej sa diváci stretnú s reálnym človekom bez domova a skúsia si, čo to je prežiť ako on v uliciach veľkého mesta. Na súčasnú dobu, ktorej zdravý úsudok ohlodávajú rôzne konšpirácie, fake news a hoaxy, odkazuje dnes už slávna inscenácia Prešovského národného divadla Moral Insanity. Režisérka Júlia Rázusová a spoluautor monodrámy a zároveň jej interpret Peter Brajerčík vstupujú do podsvetia manipulácie s informáciami a odkrývajú morálne šialenstvo, ktoré ústi do strachu z inakosti. O tom, že nečitateľný politický systém vedie k občianskej neistote a ohrozeniu slobody človeka, hovorí absurdná komédia Človek z Podoľska ruského súboru Teatr.doc v réžii Michaila Ugarova. Vysoko aktuálna je aj inscenácia kultového diela Hlava XXII v naštudovaní režiséra Jána Luterána, ktorú predstaví Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Boj človeka s byrokratickým molochom a svojvôľou mocipánov je, bohužiaľ, aktuálny aj dnes.

Zo sprievodného programu bude pre všímavých návštevníkov zaujímavý interaktívny objekt pre vidiacich o nevidiacich empathy BLACK BOX či výtvarný a hudobný workshop pre zrakovo handicapované deti, deti irackých azylantov a vidiace deti projektu Darujem ti tulipán. O rôznych podobách slobody a neslobody sa budú konať diskusie v rámci projektu Agora Nitra so známymi osobnosťami vo formátoch Verejná obývačka, Café Európa – veľká verejná debata a .pod lampou, odohrávajúce sa zväčša na námestí pred divadlom vo Festivalovom stane. Tam sa tiež bude konať väčšina koncertov a záver festivalových dní.

Pre tých, ktorí majú odvahu

Odvahou v tomto prípade je ochota vstúpiť do sveta fantázie tvorcov a nechať sa viesť ich optikou rozprávania. Skvelým príkladom je česká experimentálna opera autora Ivana Achera a režiséra Michala Dočekala Sternenhoch Národného divadla Praha, ktorá otvorí Divadelnú Nitru. Hudobne i výtvarne nápadité stvárnenie, ktoré spája vysoké umenie s nízkym, ukazuje lásku v jej čistote i desivosti zároveň. Pre tých, čo sa neboja opustiť zaužívané pravidlá sveta a radi testujú, akú mieru elastickosti má ich predstavivosť, je tu inscenácia Hlbiny českého tvorivého tímu Wariot Ideal. V nej sa mím, hudobník a výtvarník javia ako klasickí Traja chrobáci, ktorí sa ocitli v surrealistickom svete Švankmajerových filmov. O nekonečnej slobode tvorby je aj inscenácia eu.genus slovenského zoskupenia Med a prach. Výtvarníci, tanečníci a herci pod vedením Andreja Kalinku v nej pozývajú nahliadnuť do zaujímavého uvažovania, myšlienok, spomienok a rodokmeňov tvorcov dokonca i pred začiatkom a po skončení predstavenia.

Rôzne svety fantázie nájdu návštevníci aj na nočnej prehliadke výstav Nitrianska Biela noc, ktorá sa bude konať v sobotu, a sprevádzať ju bude Mladé divadlo, koncerty a balónový sprievod pre deti. Lekciu predstavivosti dá aj výstava zabudnutých diel, sôch a budov vo verejnom priestore Nitry s názvom Aj toto je umenie. Umeleckú slobodu nájdu návštevníci aj na medzinárodnej výstave vizuálneho umenia a inštalácií vo verejnom priestore, ktorú pripravila Nitrianska galéria v spolupráci s Asociáciou Divadelná Nitra s názvom – ako inak – Podoby slobody / Faces of Freedom. A slobodu lietať si môžu aspoň symbolicky vyskúšať na Detskom leteckom dni.

Pre tých, ktorí radi skúmajú vzťahy

Deti a rodičia, muž a žena, ľudia a pes. Vzťahy sú skúsenosť, ktorú má každý z nás a ktorá nás formuje po celý život. O tom, ako vnímajú hranice deti, napríklad medzi ich rodičmi, ale aj národmi, hovorí inscenácia Príbehy stien Bratislavského bábkového divadla. Nápaditá mozaika nežných, humorných aj drsných podôb straty komunikácie medzi ľuďmi z dielne režisérky Kataríny Aulitisovej však nie je určená len pre detských divákov, vítané sú všetky vekové kategórie. Do vzťahu medzi mužom a ženou a ich psom pozýva divákov poľská hudobná komédia režisérky Agnieszky Smoczyńskej Svätá Špageta divadla Komuna Varšava, ktoré príde do Nitry po prvý raz. Prostredníctvom vtipných situácií sa odhaľuje vyprázdnený partnerský vzťah moderných ľudí.

O vzťahoch v rámci komunity, ale aj o vzťahu k životnému prostrediu vypovedá niekoľko aktivít sprievodného programu, ako napríklad komunitná výmena oblečenia swap Hideparku Nitra, Cyklojazda projektu Rozbicyklujme Nitru či komunitný blší trh s názvom Blšia Kupecká. Alebo Divadelný ostrov v Krajskom osvetovom stredisku či mnohé aktivity pre deti v Zóne radosti na námestí. A napokon aj verejná diskusia na tému (ne)sloboda pri záchrane planéty Zem.

Pre tých, ktorí sa neboja minulosti

Postaviť sa zoči-voči tomu, čo sa odohralo v minulosti a čo formovalo nás ako jednotlivcov aj ako spoločnosť, môže byť nepríjemné, ťažké alebo bolestné. Lenže je to aj veľmi dôležité. Dnes sa viac ako inokedy rozpráva o návrate fašizmu, hrozbou je civilizačný úpadok a stratenosť človeka v hodnotovom babylone. Obzrieť sa do minulosti a pochopiť mechanizmy a dôsledky udalostí nám môže pomôcť, aby sme sa vyvarovali rovnakých chýb v súčasnosti. Taký účinok má napríklad inscenácia Druhý pokus o telovýchovu nemeckého kolektívu Hauptaktion, ktorá hovorí o telách v zajatí ideológií. Až do antiky divákov prenesie inscenácia Činohry Slovenského národného divadla Bakchantky v réžii Rastislava Balleka, ktorá zobrazuje krutú, krvavú a zároveň očistnú tragédiu súčasného človeka uväzneného v morálnych extrémoch. Či stáročia starý text môže byť aj v súčasnosti aktívnym návodom na morálny život, sa pýta inscenácia Divadla Aréna Biblia. Herec Juraj Kukura pod režijným vedením Rastislava Balleka sa v nej zamýšľa, či nadobudnutá sloboda v spoločnosti Bibliu rešpektuje, znovuobjavuje alebo stráca a či Biblia ostáva zdrojom duchovnej útechy alebo polemickým historickým dokumentom.

Do minulosti sa návštevníci môžu obzrieť aj v sprievodnom programe, napríklad v sekcii Festivalové kinečko, ktorá prinesie niekoľko filmových projekcií pre dospelých aj pre deti a výber filmov zo známych festivalov.

A čo by to bol za festival, keby v sprievodnom programe chýbalo divadlo? V podaní nitrianskych súborov – ZUŠ J. Rosinského, Nového divadla či Starého divadla Karola Spišáka, ako aj súborov z Bratislavy, Levíc, Malaciek alebo Banskej Bystrice sa uskutoční spolu 15 predstavení.

Ročník Divadelnej Nitry sa bude konať v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre, Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, Synagógy, Nitrianskej galérie, Krajského osvetového strediska, Krajskej knižnice Karola Kmeťka, ale aj v Kultúrnom dome Párovské Háje a v ďalších kultúrnych inštitúciách, vo Festivalovom stane či inde na Svätoplukovom námestí. Vo svojom hlavnom programe uvedie šesť zahraničných a šesť domácich inscenácií. V sprievodnom programe sa uskutoční vyše 50 podujatí.

Všetky informácie o prichádzajúcom 28. ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa bude konať od 27. 9. do 2. 10. 2019 v Nitre, budú dostupné na vynovenom webe www.nitrafest.sk. Spolu s novou stránkou Divadelná Nitra spustila od 1. 8. 2019 v sieti: aj predpredaj vstupeniek.

Záštitu nad Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra 2019 prevzal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor Mesta Nitra Marek Hattas. Na organizácii festivalu sa okrem hlavného organizátora, Asociácie Divadelná Nitra, podieľajú štyria hlavní spoluorganizátori a 17 spoluorganizátorov. Realizáciu festivalu a iných projektov Asociácie Divadelná Nitra podporilo finančne aj nefinančne 17 donorov zo Slovenska a zo zahraničia a 43 partnerov. V medializácii spolupracuje 5 hlavných mediálnych partnerov a 13 mediálnych partnerov. Ako každý rok i tentoraz pomáhajú na festivale dobrovoľníci, prihlásilo sa ich 65 zo sedemnástich škôl, predovšetkým z Nitry, ale aj z rôznych miest Slovenska a z Čiech.

