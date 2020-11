Už túto sobotu bude TEDxBratislavaWomen odkrývať ženské tváre odvahy

Už túto sobotu 28. novembra sa v živom prenose z Novej Cvernovky uskutoční 3. ročník TEDxBratislavaWomen, ktorý bude nastavovať zrkadlo nebojácnosti. Prostredníctvom štyroch inšpirujúcich rečníčok bude odkrývať ženské podoby odvahy.

„My sme tohtoročnú tému FEARLESS, ktorú každoročne stanovia na globálnej konferencii TEDWomen, schovali do štyroch písmen akronymu FRLS. Každé písmeno pritom reprezentuje jednu tému alebo príbeh konkrétnej ženskej odvahy. V našom prípade sú to Fakty a ich falzifikácia, Rešpekt, Limity a Sila,“ priblížila hlavnú tému 3. ročníka podujatia jeho projektová manažérka Dominika Verníčková.

Diváci sa tak môžu tešiť na historičku Danielu Dvořákovú, ktorá predstaví ako odvážne očistila meno ešte donedávna očierňovanej panovníčky Barbary Celjskej; na slovenskú skladateľku s európskym renomé Ľubicu Čekovskú, ktorá prezradí, čo sa skrýva za úspechom v stále ešte skôr mužskom povolaní; slovenská zdravotná sestra Ľubica Al Malaheg zas porozpráva o svojom pôsobení počas vojnového konfliktu v Líbyi a prekonávaní osobných aj spoločenských limitov a s poslednou rečníčkou Máriou Vítekovou budú odhaľovať skrytú podobu odvahy, ktorou je sila zdôveriť sa.

Foto: TEDxBratislava

Popri pozoruhodných príbehoch štyroch slovenských rečníčok poduajtie ponúkne aj umelecké vystúpenie, moderovanú diskusiu a exkluzívne aj najlepšie vystúpenia z globálnej konferencie TEDWomen. Konferencia bude prebiehať v slovenskom jazyku so simultánnym tlmočením do posunkovej reči. “ V TEDxBratislava sme si predsavzali búrať bariéry. A keďže nám záleží na tom, aby sa myšlienky hodné šírenia dostali medzi najviac ľudí, rozhodli sme sa po tohtoročnom podujatí Salon pokračovať v sprístupňovaní našich podujatí aj pre nepočujúcich. Nastávajúce TEDxBratislavaWomen si tak môžu vychutnať aj v simultánnom preklade do znakovej reči,“ dodáva Verníčková.

Vstupenky na podujatie sú dostupné na:

www.tedxbratislava.sk/tedxbratislavawomen-2020. Na výber ponúkame sledovanie z pohodlia „Vášho“ gauča a to v kategóriách Hľadisko a Balkón. V limitovanom počte je možné nahliadnuť aj do Zákulisia TEDxBratislavaWomen. Všetko aktuálne nájdete aj v našej Facebook udalosti https://bit.ly/31PzsbA.

Foto: TEDxBratislava

Konferenciu TedxBratislavaWomen organizuje skupina dobrovoľníkov združená okolo najväčšieho TEDx podujatia na Slovensku, TEDxBratislava. Popri hlavnej konferencii, organizovanej každoročne v júli SND, pripravujú počas roka aj menšie formáty Salon a Women so zámerom otvárať nevšedné témy a prinášať „myšlienky hodné šírenia”.

Informačný servis