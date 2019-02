Už viete komu dáte svoj hlas v prezidentských voľbách? Vyše tretina Slovákov v tom má už jasno

BRATISLAVA 14. februára (WebNoviny.sk) – Do začiatku prezidentských volieb svojho favorita určite nezmení 38,5% opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, s. r. o., ktorý uskutočnila v dňoch 8. až 12. februára.

Tretina opýtaných možno svojho favorita zmení

Prieskum nadväzoval na prieskum preferencií kandidátov, pričom výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov. Vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, kraja. Agentúra sa respondentov pýtala: “Do volieb zostáva ešte niekoľko týždňov. Uviedli ste svojho konkrétneho favorita. Do akej miery je isté, že budete voliť tohto kandidáta/kandidátku?“

Odpoveď „Asi už nezmením“ favorita vo voľbách uviedlo podľa prieskumu 26,4% opýtaných. Ďalších 29,6% respondentov odpovedalo, že možno svojho favorita ešte zmení. Celkovo 3,9% opýtaných je náchylných voliť iného kandidáta a 1,6% na otázku nevedelo alebo nechcelo odpovedať. „Tento prieskum si neobjednala žiadna politická strana, išlo o prieskum na vlastné náklady,“ informuje agentúra.

Prvé kolo by vyhral Šefčovič pred Mistríkom

Ak by sa voľby prezidenta konali tento víkend, vyhral by Maroš Šefčovič s podporou 18,2 percenta hlasov rozhodnutých voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý uskutočnili v dňoch 8. – 12. februára formou telefonického dopytovania na vzorke 1 000 respondentov a zverejnili v utorok.

Robert Mistrík by získal 15,8 percenta hlasov opýtaných a na treťom mieste by sa umiestnila Zuzana Čaputová so 14,7 percenta hlasov. Agentúru SITA o výsledkoch prieskumu informovala Kamila Hříchová z agentúry AKO.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že štvrtý v poradí by skončil Štefan Harabin s podporou 12,8 percenta z rozhodnutých voličov, nasledoval by Milan Krajniak so 7,8 percenta a šiesty by skončil Béla Bugár, ktorému by odovzdalo svoj hlas 7,4 percenta respondentov. Po nich by nasledoval Marian Kotleba, František Mikloško či Eduard Chmelár.

Odpoveď % Už určite nezmením 38,5 Asi už nezmením 26,4 Možno ešte zmením 29,6 Som náchylný/á voliť iného kandidáta 3,9 Neviem/nechcem odpovedať 1,6

