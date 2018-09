Už vyše stotisíc Slovákov sa podpísalo pod petíciu odborárov za referendum o dôchodkovom veku

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Odborári od polovice júla už vyzbierali 135 tisíc podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku. Na stredajšej tlačovej besede to uviedol predseda Odborového zväzu KOVO Emil Machyna. Verí, že do konca tohto roka sa im podarí vyzbierať 350 tisíc podpisov, ktoré sú potrebné na vyhlásenie referenda.

Podľa textu petície by sa mal ústavným zákonom zaviesť strop na penzijný vek na úrovni 64 rokov. Pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, by mal byť dôchodkový vek najviac 63,5 roka, pre ženy, ktoré vychovali dve deti, by platil strop na dôchodkový vek na úrovni 63 rokov a ženy s vychovanými tromi a viacerými deťmi by mohli ísť do dôchodku najneskôr v 62,5 roku.

Oslovia prezidenta Kisku

„Ak nazbierame podpisy, chceme osloviť pána prezidenta,“ povedal Machyna. Je presvedčený o tom, že otázky, na ktoré by mali v referende občania odpovedať, sú z hľadiska Ústavy SR v poriadku. „Konzultovali sme ich s ústavnými právnikmi,“ uviedol.

Odborári by chceli, aby prezident SR Andrej Kiska prípadné referendum spojil s prezidentskými voľbami. „Toto je téma, ktorá ľudí určite zaujíma a je dôležitá,“ tvrdí Machyna. Upozornil na to, že ľudia pracujúci na Slovensku majú príliš veľa nadčasovej práce a mnoho z nich pracuje v nepretržitých prevádzkach.

Parlament na júnovej schôdzi o návrhu ústavného zákona, ktorým sa má zaviesť strop na dôchodkový vek, nakoniec v prvom čítaní nehlasoval. Poslanec Ján Podmanický (Smer-SD) totiž v mene troch koaličných strán Smer-SD, SNS, Most-Híd požiadal o presunutie bodu na ďalšiu schôdzu parlamentu.

Zvyšovanie veku odchodu do dôchodku

„Svoj návrh zdôvodňujem snahou o vytvorenie časového priestoru na rokovanie o tejto právnej norme,“ zdôvodnil Podmanický. Vek odchodu do dôchodku návrh ústavného zákona ohraničuje 64 rokmi. Každý, kto vychoval dieťa, má mať právo na primerané zníženie maximálneho penzijného veku, a to „za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu“.

Parlament v auguste 2012 počas jednofarebnej vlády Roberta Fica schválil s účinnosťou od roku 2017 automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch, v budúcom roku pôjdu do penzie v 62 rokoch a 202 dňoch.

Podľa Fica by muži mohli dôchodkový strop na úrovni 65 rokov dosiahnuť v rokoch 2035 až 2037, pričom hranica 63 rokov pre ženy s vychovanými dvomi a viac deťmi by mohla platiť od roku 2025. Podľa platného mechanizmu zvyšovania penzijného veku by pritom ľudia, ktorí sa narodili, alebo ešte narodia v tomto roku, podľa Fica odišli na penziu až v takmer 71 rokoch.