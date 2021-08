Už začiatkom septembra príde do kín životopisný film o česko-slovenskej športovej legende Emilovi Zátopkovi

Legendárny bežec Emil Zátopek dosiahol počas svojho života neskutočné vrcholy, ale zažil aj tvrdé pády. Režisér David Ondříček zhrnul jeho život v koncentrovanej podobe do nového filmu Zátopek. Ten zachytáva dramatický osud slávneho športovca na pozadí komunistického režimu. Jedinečný príbeh česko-slovenskej športovej legendy v hlavných úlohách s Václavom Neužilom a Marthou Issovou mieri do slovenských kín už 9. septembra.

Emil Zátopek bol hrdinom jednej generácie, ale jeho odkaz a životný príbeh sú nadčasové a inšpiratívne v akejkoľvek dobe. Film Zátopek nie je len o športe, ale najmä o odhodlaní, pevnej vôli, oddanosti, odvahe a samozrejme o láske, ktorá presahuje všetko. Život Emila Zátopka na filmovom plátne dokáže osloviť každého a tvorcovia pevne veria, že sa im prostredníctvom neho podarí inšpirovať aj mladú generáciu.

„Veľmi sa teším a dúfam, že si Zátopka nájdu mladí diváci. Ten film nie je náučný, nemusíte sa báť zaťaženosti príbehu. Ja verím, že sa mladí ľudia nechajú očariť Zátopkovou až ,forrestovskogumpovskou‘ osobnosťou a že ich jeho životný príbeh nadchne rovnako ako nás, ktorí sme film natáčali,“ hovorí režisér David Ondříček.

Dej filmu Zátopek sa začína v pohnutom roku 1968. Austrálsky rekordér Ron Clarke práve navzdory všetkým očakávaniam premárnil svoju pravdepodobne poslednú šancu na olympijskú medailu, keď počas kľúčových pretekov utrpel vážny zdravotný kolaps. Následne na to prepadáva pochybnostiam o zmysle vlastnej kariéry. Nakoniec sa vydáva do Prahy za legendárnym bežcom Emilom Zátopkom, ktorého bezmedzne obdivuje. Príbehová línia rozhovoru medzi Ronom Clarkom a Emilom Zátopkom nás retrospektívne vracia ku kľúčovým momentom Zátopkovho športového i súkromného života. Tie sa navzájom prepájajú v komplexnom portréte muža, ktorý svoju rýchlosť a vytrvalosť nestratil ani potom, ako sa jeho posledné preteky skončili, a ktorý dokázal tvrdo bojovať nielen na atletickom ovále. Zátopek je príbehom o prerode neduživého chlapca z Baťovej továrne v Zlíne, ktorého na jeho prvé preteky prihlásili vlastne iba náhodou, na muža, ktorý na olympiáde v roku 1952 získal tri zlaté medaily a zároveň zlomil tri svetové rekordy. Je to tiež príbeh o nezlomnej sile vôle, ktorá dodnes inšpiruje tisíce športovcov na celom svete.

Foto: Bontonfilm

Film však nerozpráva len o športe, ale aj o osudovom stretnutí a celoživotnej láske dvoch ľudí, ktorú nedokázali zlomiť ani športové či životné prehry. Emilovo manželstvo s oštepárkou a olympijskou víťazkou Danou Zátopkovou bolo založené na silných citoch, na druhej strane sa však nieslo aj v znamení stretu dvoch silných individualít, ich snov, túžob a hodnôt. Emil aj Dana, osudovo narodení v rovnaký deň, boli niekoľkokrát postavení pred nutnosť voľby – v živote i v športe. A akokoľvek boli ich rozhodnutia pre jedného či druhého z nich bolestné, vždy ich nakoniec zomkla láska aj záväzok, ktorý si dali počas svadobného dňa: Aby to nebola nuda!

Pod režisérskou taktovkou Davida Ondříčka sa v úlohe Emila Zátopka vo filme predstaví talentovaný herec Václav Neužil a Danu Zátopkovú stvárni fenomenálna Martha Issová. Úlohu Rona Clarka si zahral austrálsky herec James Frecheville.

Foto: Bontonfilm

K filmu vznikli aj originálne filmové plagáty, ktorých autormi sú Aleš Najbrt, Jakub Spurný a Zdeněk Trinkewitz, plagátové fotografie nafotila Julie Vrabelová.

„Na plagáte k Zátopkovi som pracoval vlastne už od jeho fotenia pri natáčaní scén na štadióne v Brne Za Lužánkami. Snažil som sa pri tom asistovať fotografke Julii Vrabelovej. Mali sme vytipovaných niekoľko scén, ktoré Julie nafotila, a vďaka tomu vznikli nakoniec dva varianty plagátu, ktoré zastupujú dve dôležité polohy filmu. Museli sme potom so Zdeňkom Trinkewitzom pracovať podobne ako postprodukcia filmu a dotvoriť atmosféru na štadióne,“ hovorí Aleš Najbrt, ktorý vytvoril plagáty aj k predchádzajúcim Ondříčkovým filmom Šeptej, Samotári alebo Jedna ruka netlieska.

Foto: Bontonfilm

Hlavný plagát zobrazuje jednu zo zásadných dramatických scén Zátopkovho športového života. „Ide o poslednú zákrutu pred cieľovou rovinkou z finálového behu na 5 000 metrov v roku 1952 na olympiáde v Helsinkách. Tieto preteky sú často nazývané ,pretekmi storočia‘. Bol to dramatický boj, v ktorom sa rozhodovalo medzi trojicou najlepších vytrvalcov tých čias. Herbertom Schadem, Alainom Mimounom a Emilom Zátopkom,“ vysvetľuje režisér David Ondříček. „Tieto preteky sme točili dva dni. Bežecky i filmársky to boli najnáročnejšie dva dni celého natáčania. Vedel som, že nemôžeme zrekonštruovať všetky preteky naplno. Nemali sme na to čas ani peniaze a okrem toho som nechcel, aby sa divák neustále pozeral na atletiku. Potrebovali sme jeden športový vrchol filmu a čo už mohlo byť lepšie ako práve preteky storočia?“

„Okrem Václava Neužila bežia v pretekoch špičkoví profesionálni bežci. V roli Alaina Mimouna sa objaví marocký maratónsky bežec Saji Abdelkabir. Takmer rok pred natáčaním sme tieto preteky začali skúšať s trénerom Janom Pernicom. Honzo zohnal a vytipoval bežcov tak, aby zodpovedali reálnym pretekárom. Tieto preteky sme choreograficky trénovali niekoľko mesiacov na Strahove. Bežci študovali aj špecifický štýl behu jednotlivých pretekárov. Naučili sa hrať Mimouna, Schadeho a ďalších tak, aby to vyzeralo prirodzene a zároveň zodpovedalo skutočným postavám. Bola to nádherná práca,“ dodáva režisér David Ondříček. Herberta Schadeho, ktorý je na plagáte na tretej pozícii, predstavuje vo filme bežec Štěpán Juránek. Pre režiséra bolo veľkým a príjemným prekvapením, že profesionálni atléti ocenili bežecký výkon Václava Neužila v úlohe Zátopka.

Foto: Bontonfilm

Druhý plagát k filmu je symbolický, je stvárnením legendárneho bozku Emila a Dany po dobehu maratónskych pretekov na OH v Helsinkách. Emil vtedy bežal túto vzdialenosť prvýkrát v živote.

„Keď som sa začal zaoberať životom Dany a Emila Zátopkovcov, prvá vec, ktorá ma zaujala, bola táto neuveriteľná fotka v cieli maratónu v Helsinkách. Rád si pod fotografiami predstavujem príbehy a na tejto som videl veľa motívov. Veľkú lásku, ale aj trápenie, ktoré prežívali…“ hovorí David Ondříček. „Byť vrcholový športovec a žiť v páre s vrcholovým športovcom musí byť veľmi náročné. Ľudia na seba trochu žiarlia, premýšľajú aj o situáciách mimo športu, o tom, či mať deti, kedy je najlepšie ich mať. Každý si ide za svojou kariérou a zároveň tvoria pár. Toto všetko musí byť fyzicky aj psychicky nesmierne náročné,“ pokračuje režisér. „A táto fotografia pre mňa symbolizuje moment zmierenia a obrovskej lásky, ktorá medzi Danou a Emilom bola. Rozhodol som sa k tomuto momentu smerovať celý film,“ dodáva David Ondříček.

Foto: Bontonfilm

Na scenári k filmu Zátopek spolupracovali David Ondříček, Alice Nellis a Jan P. Muchow a producentmi sú Kryštof Mucha, David Ondříček, Maroš Hečko a Peter Veverka. Slovenským distribútorom je spoločnosť BONTONFILM.

Slovenskí diváci si budú môcť snímku Zátopek vychutnať v kinách od 9. 9. 2021.

Foto: Bontonfilm

Informačný servis