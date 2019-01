Úžasná Paulína Fialková vybojovala v Ruhpoldingu tretie miesto v pretekoch s hromadným štartom

aktualizované 20. januára 16:10

RUHPOLDING 20. januára (WebNoviny.sk) – Domáca biatlonistka Franziska Preussová zvíťazila v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom žien na 12,5 km v rámci 5. kola Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu.

Na druhom mieste sa umiestnila Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová, keď zaostala iba o 0,2 s za víťazkou. Na treťom mieste finišovala Slovenka Paulína Fialková so stratou 15,1 s za víťazkou. Líderkou celkového hodnotenia SP zostala Talianka Dorethea Wiererová pred krajankou Lisou Vittozziovou. P. Fialková je naďalej tretia, Kuzminovej patrí 4. priečka.

Raz je človek hore, raz dole

Dvadsaťšesťročná Breznianka Paulína Fialková znovu predviedla na trati a strelnici výborný výkon. Zverenka Anny Murínovej a Martina Bajčičáka P. Fialková minula na strelnici 1 terč.

„Som šťastná, lebo som sa obávala, že mi forma odchádza alebo odišla. Vidím, že aj pri pocitovom poklese som schopná spraviť pódium. Takže sa nemám na čo sťažovať. Šport je krásny, raz je človek hore, raz dole. Prvá chyba ide na moje konto, klasická chyba v stoji,“ uviedla P. Fialková po pretekoch pre RTVS.

Tretie miesto jej stačilo na to, aby sa stala líderkou hodnotenia disciplíny a v najbližších pretekoch s hromadným štartom v talianskej Anterselve si prvý krát v kariére oblečie červený dres.

Absolútne perfektný výkon

„Bola tam jedna chybička, ktorá nás stala víťazstvo. Aj tak to bolo perfektné. čakali sme útlm, lebo december bol hektický. Muselo to prísť, ešte nie sme takí dobrí, aby sme držali líniu stabilnú počas celej sezóny. Prišlo to v Oberhofe, ale dnes sme spokojní. Červený dres líderky hodnotenia disciplíny sme určite nečakali,“ povedala pre RTVS trénerka P. Fialkovej Anna Murínová.

„Paulína bežala perfektne. Som rád, že z toho urobila tretie miesto. Je to fantastický výsledok. V Ruhpoldingu boli pre Paulínu perfektné podmienky, tvrdý a rýchly sneh. Absolútne perfektný výkon, dobre si rozložila sily. Dnes ukázala to, na čo má. Po poslednej streľbe som tipoval, že sa dokáže posunúť na tretie miesto,“ skonštatoval po pretekoch pre RTVS bežecký tréner P. Fialkovej Martin Bajčičák.

Trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová finišovala po 4 chybách na 14. mieste. Šesťnásobná olympijská medailistka Kuzminová nenadviazala na triumf z Nového Mesta na Morave v úvodných pretekoch tejto disciplíny v aktuálnom ročníku SP. Zároveň prišla o post líderky hodnotenia pretekov s hromadným štartom, ktoré po pretekoch v Ruhpoldingu patrí jej reprezentačnej kolegyni P. Fialkovej.

Preussová vybiehala ako prvá

Na štart sa postavilo 30 pretekárok. Po polovici pretekov bola na čele Talianka Dorothea Wiererová s minimálnym náskokom pred Švajčiarkou Lenou Häckiovou. Tretia P. Fialková strácala 3,2 s.

Vedúca trojica na oboch položkách v ľahu ani raz neminula. Kuzminovej patrilo po dvoch chybách v ľahu priebežné 21. miesto so stratou 37,1 s na vedúcu pretekárku.

Po prvej streľbe v stoji viedla domáca Franziska Preussová pred Taliankou Lisou Vittozziovou a Nórkou Ingrid Landmark Tandrevoldovou. P. Fialková prvý raz v pretekoch minula a patrilo jej priebežné 10. miesto, Kuzminová po ďalších dvoch chybách klesla na 22. miesto.

Do záverečného bežeckého úseku vybiehala ako prvá Preussová päť sekúnd pred Tandrevoldovou. P. Fialková na poslednej položke nezaváhala a patrilo jej 4. miesto. Kuzminová sa posunula na 16. pozíciu. V cieľovej rovinke bola rýchlejšia Preussová, druhá priečka patrila Tandrevoldovej. P. Fialková zabojovala a posunula sa na skvelú