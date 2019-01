Aktualizované: Skvelý Marek Kubačka si vybojoval zlato na MS zrakovo znevýhodnených lyžiarov

aktualizované 21. januára 19:00

KRANJSKA GORA 21. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Marek Kubačka s navádzačkou Máriou Zaťovičovou získali zlaté medaily v obrovskom slalome na majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní zdravotne znevýhodnených športovcov, ktoré sa v týchto dňoch konajú v slovinskej Kranjskej Gore.

Kubačka v súčte oboch kôl zdolal o 4,94 s Taliana Giacoma Bertagnolliho (nav. Fabrizio Casal) a o 6,37 s Rakúšana Josefa Lahnera (nav. Franz Erharter).

Prekonal svoje osobné maximum

Ďalší dvaja slovenskí reprezentanti v kategórii zrakovo znevýhodnených mužov Miroslav Haraus (nav. Maroš Hudík), resp. Jakub Krako (nav. Branislav Brozman) skončili mimo stupňov víťazov na štvrtom a šiestom mieste.

Pre 30-ročného Kubačku to je prvý najcennejší kov z podujatia svetového rangu. Jeho doterajším maximom zo zimných paralympijských hier bolo 5. miesto v obrovskom slalome z Pjongčangu 2018.

Jeho víťazstvo je o to cennejšie, že Kubačka je jediný spomedzi úspešných slovenských paralympionikov na zasnežených svahov, ktorý je úplne nevidiaci. Navyše po prvom kole pondelkového obrovského slalomu mu patrilo až štvrté miesto. Skvelou druhou jazdou si však vybojoval zlato.

V druhom kole to napálil

„Vyšlo to, veľmi sa teším. V prvom kole to tak možno nevyzeralo, ale v tom druhom som už nemal čo stratiť. Preto som to ´napáliĺ´ a vyšlo to. Určite som sa zdravo nahneval po tom prvom kole, keď som už nedúfal, že môžem byť prvý. Vravel som si, že aj tretie miesto by bolo fajn,“ uviedol Marek Kubačka.

Jeho navádzačka Mária Zaťovičová skonštatovala: „Druhá jazda bola od začiatku oveľa lepšia. V prvej jazde sa Marek od začiatku nechytil a sám to aj cítil. Bol z toho trochu sklamaný. V druhom kole sa však chytil a aj pocitovo to bolo oveľa rýchlejšie. Veľmi sa tešíme.“

V kategórii stojacich mužov sa v obrovskom slalome tešil z triumfu Francúz Arthur Bauchet. Slovák Martin France bol s odstupom 3,50 s šiesty. Súťaž dokončilo 26 pretekárov.