Užitočné rady pre začínajúcich investorov

BRATISLAVA 8. novembra 2017 (WBN/PR) – Aj vás štve, že na termínovanom vklade ste zas nič nezarobili? Zmeňte sa zo sporiteľa na investora. Poradíme, ako začať.

Podľa dlhodobých prieskumov Slováci v prvom rade riešia zachovanie hodnoty svojich úspor, až potom venujú pozornosť miere zhodnotenia. Sme konzervatívni a obávame sa finančných strát. Preto si väčšinu peňazí držíme na bežných alebosporiacich účtoch, prípadne na termínovaných vkladoch. Výsledkom tohto stavu je, že na bežných vkladoch v bankách bolo na konci júna tohto roka vyše 33 miliárd eur. Bežné bankové vklady však aktuálne poskytujú len veľmi nízku mieru zhodnotenia. Úroky na vkladoch klesajú. Podľa NBS úroky na vkladoch so splatnosťou do dvoch rokov v druhom štvrťroku dosahovali v priemere za všetky banky len 0,6 % p.a.

Rozlúčte sa s termínovaným vkladom

Keď ste v minulosti uložili peniaze na termínovaný vklad, po roku ste sa potešili peknej sume, ktorú ste zarobili vo forme úrokov. Za úroky ste si dopriali predĺžený víkend, alebo ste ich minuli na zariadenie domácnosti. Ak ste svoje úspory v danej chvíli nepotrebovali, naďalej ste ich nechali na termínovanom vklade, aby vám aj o rok priniesli „prilepšenie“ do rodinného rozpočtu.

Ak sa rozhodnete investovať do podielových fondov, musíte sa pripraviť na iný model. Investícia v podielovom fonde má význam vtedy, pokiaľ peniaze necháte vo fonde dlhší čas. Výnosy z investície si nebudete môcť užívať každoročne tak, ako ste na to boli zvyknutí pri termínovanom vklade. „Investovanie do podielových fondov nepredstavuje rezervu na výkyvy vo výdavkoch počas roka. Je to beh na dlhé trate, teda riešenie financií na zásadné dlhodobé ciele v horizonte 5 – 10 a viac rokov, kedy sa skutočne prejavia viditeľné výsledky,“ spresnil Peter Margetiny špecialista zo správcovskej spoločnosti VÚB AM. Chyba, ktorej sa dopúšťajú začiatočníci, je častý predaj a nákup fondov. Na rozdiel od termínovaného vkladu, s investovaním sú spojené poplatky a tak pri častom obchodovaní práve poplatky vám pohltia časť výnosu.

Ak investovaniu zo začiatku nedôverujete, vyskúšajte kombinované produkty. Kombi produkty sú zložené z dvoch častí – časť peňazí si uložíte na termínovanom vklade, zvyčajne so zvýhodneným úrokom a časť investujete do podielových fondov. Možno práve tento produkt vás presvedči o zmene postoja k investovaniu. O rok uvidíte, koľko ste zarobili na termínovanom vklade a koľko vám priniesla investícia v podielovom fonde. Výnos z termínovaného vkladu vám dnes už na predĺžený víkend stačiť nebude, ale kávu si zaň kúpite.

Užitočné rady pre začínajúcich investorov pripravili odborníci na investovanie z VÚB AM:

Vytvorte si obchodný plán – inými slovami, v kľude si naplánujte kedy, koľko a na ako dlho chcete investovať. Investovať môžete pravidelne (už aj od 15 eur mesačne) alebo jednorazovo. Rozložte riziko – rozložením investície medzi viac fondov a rozložením v čase zmierňujete riziko potenciálnej straty a neznižujete potenciálny výnos. Ideálna diverzifikácia je do 3 a viacerých fondov. Stanovte si maximálnu stratu, ktorú ste ochotní akceptovať a neprekračujte ju. Ak je akciový fond v strate 15%-20% po dobu približne 5 rokov, treba sa ho zbaviť. Pri konzervatívnejších menej rizikových fondoch by ste mali uvažovať o predaji, ak sú v strate 10%-15% po dobu asi 1-2 rokov. Nedržte zbytočne dlho stratové pozície a neoberajte sa tak o potenciálny zisk z iných (lepších) investícií. Nepodliehajte emóciám / správajte sa ináč ako dav.

Najčastejšie chyby začínajúcich investorov:

podliehame prílišnému optimizmu, keď investícia rastie a prílišnému strachu, keď investícia klesá,

príliš dôverujeme svojim vedomostiam, ktoré sú často iba iluzórne,

sme príliš aktívni – nakupujeme/ predávame investície, aj keď si to situácia nevyžaduje,

pri vstupe do investície vyhľadávame iba názory, ktoré potvrdzujú náš vlastný názor, namiesto toho, aby sme brali do úvahy aj opačné názory,

chytanie padajúceho noža – ak sú na trhoch príliš veľké výkyvy, nepokúšajme sa trafiť cenové dno, radšej počkajme, pokým sa situácia upokojí a investujme až potom

Portál BANKY.sk denne prináša aktuálne správy z bankového diania doma i v zahraničí. Okrem správ uľahčuje čitateľom orientáciu v bankových produktoch a pomáha im pri správnom výbere. Súčasťou portálu je aj odborné poradenstvo na aktuálne témy, kde sa čitatelia môžu dozvedieť viac o riešení svojich praktických otázok z oblasti bankových služieb. Okrem iného tam nájdete aj aktuálne kurzové lístky a finančné kalkulačky.