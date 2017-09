Uznesenie k dlhovej brzde prešlo, na zmenu ústavného zákona však koalícia dosť hlasov nemá

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) – Poslanci zaviazali parlamentný finančný výbor, aby pripravil novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

V pondelok totiž schválili uznesenie z dielne koaličných poslancov, na základe ktorého má výbor pripraviť návrh na uvoľnenie dlhovej brzdy v prospech financovania veľkých infraštruktúrnych projektov. Návrh však v pléne získal iba 76 hlasov od 141 prítomných poslancov, čo by na zmenu ústavného zákona, ktorý musí byť odsúhlasený minimálne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, nestačilo.

Opozícia bola proti

Za návrh uznesenia pritom nezahlasoval žiaden poslanec z opozičných poslaneckých klubov SaS, OĽaNO, Sme rodina ani ĽSNS, čo je zrejme signálom, že ústavný zákon sa v konečnom dôsledku meniť nebude. Už pred hlasovaním Eugen Jurzyca z SaS vyjadril očakávanie, že ak návrh uznesenia v pléne nezíska aspoň 90 hlasov potrebných na ústavnú zmenu, diskusia o uvoľnení dlhovej brzdy v parlamente skončí. Tvrdí, že zmena ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti by pre Slovensko nebola dobrá. Problémom aktuálneho koaličného návrhu totiž podľa neho nie sú iba peniaze na budovanie diaľnic a rýchlostných ciest, ale aj blížiace sa voľby do vyšších územných celkov, kde koaliční kandidáti majú problém obhájiť svoje sľuby.

Predkladatelia návrhu uznesenia, medzi ktorými boli aj traja župani, si už počas minulotýždňovej rozpravy vypočuli viacero kritických hlasov z radov opozície, ktoré hovorili predovšetkým o tom, že vláda nie je schopná efektívne investovať do diaľničnej infraštruktúry ani v súčasnosti a je preto zbytočné uvoľňovať pravidlá rozpočtovej zodpovednosti. Už v rozprave sa postupne vyjadrili zástupcovia všetkých opozičných strán, že uvoľňovanie dlhovej brzdy nepodporia.

Financovanie má schvaľovať osobitný výbor

Návrh uznesenia bol pritom pri pondelňajšom hlasovaní na základe spoločnej správy finančného výboru rozšírený. Koaliční poslanci totiž schválili jeho úpravu tak, že medzi projekty financované z vyššieho zadlžovania by patrilo aj budovanie železničnej infraštruktúry. Schválený bol aj pozmeňujúci návrh jedného z predkladateľov, poslanca za Smer-SD a žilinského župana Juraja Blanára, ktorým sa do uznesenia doplnilo, že financovanie týchto dopravných projektov by mal schvaľovať osobitný parlamentný výbor s rovnocenným zastúpením opozície a koalície.

Hoci teda návrh uznesenia prešiel a finančný výbor by mal na jeho základe pripraviť návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, reálne to na jeho zmenu momentálne nevyzerá. A to napriek tomu, že medzi alternatívami na zmenu ústavného zákona bol okrem zavedenia investičnej výnimky napríklad aj prechod pri posudzovaní výšky dlhu z hrubého dlhu na čistý dlh, čo by rozviazalo štátu ruky pri financovaní dlhu.