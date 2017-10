V 5. sezóne EUHL bojuje o Sekeráš Trophy už aj tím z Maďarska

Trenčín 14. 10. 2017 ( WBN/PR ) – Európska univerzitná hokejová liga (EUHL) odštartovala novú sezónu, pred ktorej začiatkom sa jej podarilo rozšíriť svoje rady nielen o nové tímy, ale aj o ďalšiu účastnícku krajinu. Okrem nováčikov prináša aj zmeny v hernom systéme.

Myšlienka univerzitného hokeja v Európe, za ktorou stojí okrem iných aj bývalý slovenský hokejový reprezentant Ľubormír Sekeráš, sa každým rokom posúva vpred a mení na skutočnosť, ktorá podáva pomocnú ruku všetkým študentom, ktorí sa rozhodnú popri štúdiu aj hrať ľadový hokej. Záujem zo strany univerzít o EUHL neustále narastá, ide o školy z viacerých krajín Európy. „Pravidelná súťaž pre vysokoškolákov je niečo, čo tu dlhé roky chýbalo. Teší nás, že mladí hokejisti, resp. univerzity prejavujú záujem; chcú vstúpiť do EUHL a poskytnúť tak svojim študentom možnosť popri vzdelávaní sa na akademickej pôde aj venovať hokeju,“ vyslovil Ľubomír Sekeráš, viceprezident EUHA (Európska univerzitná hokejová asociácia), ktorá je riadiacim orgánom EUHL. Slová spomínaného bývalého hokejistu potvrdzuje skutočnosť, že v 5. ročníku EUHL, ktorý pred pár dňami odštartoval, sa o majstrovskú trofej pobije 13 tímov, z čoho sú štyria nováčikovia: Diplomats Pressburg (Bratislava), Paneuropa Kings (Bratislava), Gladiators Trenčín, UMB Hockey Team (Banská Bystrica), UNIPO Warriors (Prešov), UK Praha, Engineers Prague, Akademici Plzeň, 1928 KTH Krynica, Olomouc University Shields, HC Masaryk University, Cavaliers Brno, KMH Budapešť.

Práve posledné štyri uvedené tímy sú v EUHL po prvý raz, vďaka mužstvu z Budapešti sa spomínaná súťaž rozšírila do ďalšej krajiny. „Veľmi nás teší, že už aj v Maďarsku je tím, ktorý sa rozhodol bojovať o Sekeráš Trophy. Počet účastníkov rastie a záujem prichádza aj z ďalších krajín a to nielen zo stredu Európy. Naším cieľom je vytvoriť ďalšiu divíziu, v ktorej by hrali študenti predovšetkým zo Švédska, Lotyšska a Estónska,“ informoval prezident EUHA Jaroslav Straka.

Novinkou, resp. zmenou v EUHL je aj nový herný systém. Kým doposiaľ základná časť spočívala v štýle „každý s každým“, raz na domácom ľade a raz u súpera, tento rok sa vzájomné zápasy odohrajú len jednokolovo. V rámci základnej časti tak každé mužstvo odohrá 12 hokejových stretnutí. „Nakoľko stúpol počet účastníkov, upravili sme aj systém hry. Ide o študentov a preto si treba uvedomiť, že svoj čas potrebujú investovať aj do vzdelávania sa a tiež ďalších mimoškolských aktivít, takže ak by mal hrať každý s každým doma i vonku, bolo by to pre nich 24 zápasov v základnej časti. Vsadili sme na nový systém, o zdravú rivalitu a hokej s poriadnym nasadením však rozhodne neprídeme,“ vyslovil generálny manažér EUHA Peter Špankovič. Po základnej časti sa tabuľka poradia tímov pomyselne rozdelí na dve skupiny: prvých šesť mužstiev automaticky postúpi do vyraďovacej fázy hry, zvyšných sedem tímov zabojuje medzi sebou o posledné dve miestenky do play-off.

Súťaž EUHL sa ale primárne netýka len študentov – hokejistov, ale tiež ďalších, ktorým je ponúknutá v každom tíme možnosť na získavanie cenných skúseností popri organizovaní zápasov či ich mediálnom propagovaní. „Študent nemusí byť hokejista na to, aby bol súčasťou univerzitného celku. V rámci chodu mužstiev je vytváraný priestor aj pre tých, ktorí by radi získali prax v manažérskej či mediálnej oblasti. Práve takáto prax, resp. duálne vzdelávanie môže mladým väčšmi otvoriť dvere pri následnom uplatňovaní sa na trhu práce,“ zdôraznil prínosy pre študentov vysokých škôl a univerzít Jaroslav Straka.

Pre viac informácií kontaktujte:

Peter Špankovič, generálny manažér EUHA

Európska univerzitná hokejová asociácia

office@euhl.eu

Profil asociácie

Európska univerzitná hokejová asociácia

Európska univerzitná hokejová asociácia – EUHA, je nezávislá, nepolitická asociácia. Jej hlavným cieľom je rozvoj športových aktivít mládeže, rozvoj a propagácia ľadového hokeja pre študentov denného štúdia vysokých škôl a univerzít v Európskej únii. EUHA kladie dôraz na motto projektu: „Budúcnosť hokeja je vo vzdelaní“.

Dokumenty o EUHL z produkcie študentov http://www.euhl.eu/fan-zone-2/video/