Taliban sa rozrastá po Afganistane, NATO uvažuje o vyslaní tisícok vojakov do krajiny

BUKUREŠŤ 6. októbra (WebNoviny.sk) – Prezident Parlamentného zhromaždenia Severoatlantickej aliancie (NATO) Paolo Alli je znepokojený z narastajúceho terorizmu v Afganistane po tom, ako aliancia v roku 2014 stiahla bojové jednotky z krajiny.

„Nemôžeme podceňovať to, čo sa deje v Afganistane, pretože sme odtiaľ stiahli naše jednotky. Vidíme, že sa v krajine rozmáha terorizmus. Taliban ovláda veľké časti krajiny,“ povedal Alli v piatok pre agentúru The Associated Press v Bukurešti, kde americká zástupkyňa v rámci NATO Kay Bailey Hutchison uviedla, že Washington požiada alianciu o vyslanie tisícky vojakov do Afganistanu.

Posily majú podporiť boj proti spomínanému extrémistickému hnutiu Taliban.