V Amazone sa pri príležitosti Dňa matiek rozhodli pomôcť ženám v núdzi finančným darom 5 500 €

Amazon venoval sumu 5 500 euro organizácii Aliancia žien – Cesta späť. Peniaze budú použité na špecializované poradenstvo pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie.

Sprievodným javom dlhodobej izolácie býva aj nárast domáceho násilia. Toto býva páchané najčastejšie na ženách, ale aj na deťoch a senioroch. V prevažnej väčšine prípadov ak je obeťou násilia žena, býva útočníkom jej partner alebo bývalý partner. V malom počte prípadov násilia (1 – 5% z celkového počtu prípadov) násilné správanie proti svojmu partnerovi smerujú ženy. Násilie v partnerských vzťahoch nie je hádka. Je to cyklicky sa opakujúca situácia, v ktorej partner s väčšou mocou (spoločenskou, ekonomickou, politickou, fyzickou, atď.) zneužíva svoje postavenie. Svoju moc potrebuje dokazovať, upevňovať a posilňovať.

Domáca karanténa v dôsledku šírenia koronavírusu má „katastrofický“ vplyv na týrané ženy. Karanténa podľa odhadu OSN môže viesť až k 20% nárastu domáceho násilia, keďže obete zostali doslova uväznené doma so svojimi násilníkmi.

Aj na Slovensku sa tento trend, žiaľ, potvrdil. Prebiehajúce karanténne opatrenia sťažili až znemožnili komunikáciu organizácií so ženami izolovanými doma, pretože týrané ženy nemôžu v prítomnosti násilníka volať na linky pomoci.

Jednou z neziskových organizácií, ktoré sa na Slovensku venujú pomoci týraným ženám je Aliancia žien Slovenska, ktorej spoločnosť Amazon pri príležitosti Dňa matiek venuje finančnú pomoc 5 500€. Aliancia žien sa venuje konkrétnej práci proti násiliu na ženách, poskytuje krízové sociálno-právne poradenstvo v podobe non stop SOS linky, špecializovanú sociálnu a psychologickú a právnu pomoc.

„Ľudia sa nás pýtajú, či teraz stúpa násilie na ženách a domáce násilie. Myslia si, že naše SOS linky v čase karantény koronavírusu zvonia v jednom kuse. Nie, nie je to tak. Karanténa je pre týrané ženy ešte horšia, ako pre ostatných obyvateľov a obyvateľky,“ hovorí Katarína Farkašová, výkonná riaditeľka Aliancie žien. Týraným ženám radí: „Ak sa dostanete k počítaču, skúste nám aspoň napísať, aby sme vám mohli poradiť, ako sa brániť a ako postupovať. Vieme vám poskytnúť praktické rady aj právny názor a pomoc. Je pandémia a je karanténa, ale násilie treba zastaviť o to viac. Zapamätajte si: násilné správanie vášho muža nie je vašou hanbou a nie ste to vy, kto je na vine.“

Finančný dar poputuje na personálnu a technickú prevádzku poradenských služieb, a to najmä nonstop krízovej linky Aliancie žien Slovenska, ktorá poskytuje poradenstvo a pomoc obetiam násilia. Tieto prostriedky majú podporiť služby pre obete násilia.

Do organizácie poputujú z Amazonu aj tlačené knihy a elektronické čítačky Kindle. „Uvedomujeme si, že v súčasnej dobe je potrebná hlavne finančná podpora, aby mohli byť zabezpečené služby prvej pomoci pre obete násilia. Okrem toho však chceme tieto osoby podporiť aj v osobnostnom rozvoji a tiež im jednoducho spríjemniť ich voľný čas,“ hovorí Miroslava Jozová, PR manažérka spoločnosti Amazon.

Násilie na ženách sa skončí len vtedy, keď spoločnosť prestane násilie tolerovať.

Viac informácií o občianskom združení Aliancia žien Slovenska nájdete na stránkach www.alianciazien.sk alebo na ich Facebooku.

