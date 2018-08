V americkom štáte Colorado našli telo tehotnej ženy, ktorá bola od nezvestná aj so svojimi deťmi

FREDERICK 16. augusta (WebNoviny.sk) – V americkom štáte Colorado našli telo tehotnej ženy, ktorá bola od pondelka aj so svojimi dvomi dcérami nezvestná. Vo štvrtok to oznámili tamojšie úrady, len niekoľko hodín po tom, čo v súvislosti so zmiznutím 34-ročnej Shanann Watts, štvorročnej Belly Watts a o rok mladšej Celeste Watts zadržali jej manžela a ich otca.

Podľa riaditeľa Coloradského úradu pre vyšetrovanie Johna Campera vyšetrovatelia s veľkou pravdepodobnosťou vedia, kde sú telá nezvestných dievčat a pokúšajú sa k nim dostať.

Tridsaťtriročného Chrisa Wattsa zadržali v stredu v noci v meste Frederick. Zatiaľ ho neobžalovali, vo štvrtok by sa mal postaviť pred súd.