V Anglicku budú dražiť prvú štúdiovú nahrávku Davida Bowieho, je významná a jedinečná

BRATISLAVA 23. júla (WebNoviny.sk) – Anglický aukčný dom Omega Auctions ponúkne na jeseň v dražbe prvú štúdiovú nahrávku speváka Davida Bowieho. Demonahrávka interpretovej prvej kapely The Konrads pochádza z roku 1963 a vtedy 16-ročný umelec na nej spieva skladbu I Never Dreamed.

Do aukcie ju dal bubeník formácie David Hadfield, ktorý ju našiel doma v starom košíku na chlieb. Podľa odhadov by nahrávka mohla vyniesť 10-tisíc libier (v prepočte 11 180 eur). Aukcia, na ktorej ponúknu aj listy, účtenky či fotografie z Bowieho ranej kariéry, sa uskutoční v septembri v Newton-le-Willows.

David nemal sklony k pozícii speváka

Nahrávka zachytáva speváka v čase, keď si nebol úplne istý, kam smeruje jeho hudobná kariéra. V čase nahrávania v The Konrads pôsobil ako saxofonista, ale formácia sa dohodla na tom, že bude spievať hlavné vokály. „David v tej chvíli nemal žiadne sklony k tomu, že by sa stal spevákom. Jeho srdce aj myseľ boli sústredné na to, že sa stane saxofonistom svetovej triedy,“ vyjadril sa Hadfield.

K nahrávaniu dema ich prehovoril ich agent Eric Easton, ktorý pracoval aj s the Rolling Stones, s tým, že sa im pokúsi vybaviť konkurz v hudobnom vydavateľstve Decca Records. „Decca nás na začiatku odmietlo, ale keď nám nakoniec neskôr počas roka umožnili konkurz, vokalista Roger Ferris bol hlavným spevákom a David spieval sprievodný hlas,“ dodal Hadfield.

Jedinečná nahrávka

Konkurz nakoniec kapele zmluvu s vydavateľstvom nevyniesol a Bowie ju krátko po ňom opustil.

Dražobník Paul Fairweather sa vyjadril, že demo je „významnou nahrávkou, ktorá je úplne jedinečná“ a ponúka nový pohľad na Bowieho ako na „začínajúceho muzikanta, ktorý sa prepracoval na superhviezdu“.