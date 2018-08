ME v atletike 2018: Chodec Matej Tóth sa ziskom zlata môže zapísať do histórie

BERLÍN 7. augusta (WebNoviny.sk) – V utorok 7. augusta sa už o 8.35 h v prvých dvoch finálových disciplínach 24. majstrovstiev Európy v atletike v Berlíne, mužskej a ženskej chôdzi na 50 km, postavili na štart traja slovenskí reprezentanti – Mária Katerinka Czaková, Dušan Majdán a Matej Tóth.

Kto patrí medzi favoritov?

Práve víťaz pretekov mužov bude prvý nový šampión na ME 2018. Veľkú šancu stať sa ním má práve olympijský víťaz z Ria Matej Tóth.

Z 36-členného štartového poľa má jasnej najlepší osobný rekord (3:34:38) i sezónne maximum (3:42:46), v poradí najlepších tohtoročných časov za ním nasledujú z účastníkov ME Fín Veli-Matti Partanen (3:44:43), Ukrajinec Marian Zakalnickyj (3:44:59), Rafal Augustyn z Poľska (3:48:22) a ďalší ukrajinský reprezentant Ivan Banzeruk (3:49:17).

K favoritom patria aj dvaja takí chodci, ktorí v tomto roku na 50 km ešte neštartovali – víťaz Dudinskej päťdesiatky 2017 Havard Haukenes z Nórska (os. rekord 3:43:40) a vlani deviaty na MS Talian Marce de Luca (3:44:47).

Tóth sa môže zapísať do histórie

Matej Tóth sa na ME 2018 môže zapísať do atletických dejín ako prvý chodec, ktorý vyhral OH, MS, ME, Svetový pohár aj Európsky pohár. Doposiaľ sa to nikomu nepodarilo, dokonca aj legendárny Poliak Robert Korzeniowski, štvornásobný olympijský víťaz, triumfoval „len“ na štyroch zo spomenutých podujatí.

Okrem Tótha sa na 2-kilometrovom okruhu v srdci nemeckej metropoly na ulicu Kurfürstenstrasse predstaví aj Dušan Majdán. Na ME pôjde chodecký maratón tretí raz, najlepšie si počínal hneď v premiére v Barcelone 2010, kde skončil trinásty.

V premiére chôdze žien na 50 km sa napokon zíde 19 atlétok a bez šance na výborný výsledok nie je ani Mária Katerinka Czaková. K favoritkám ju radí tretí najlepší osobák spomedzi účastníčok pretekov a druhý najlepší čas v tomto roku.