V Augsburgu je špecifický úzky kanál, po ktorom mávame poriadne obité lode, tvrdí Slafkovský

AUGSBURG 5. júla (WebNoviny.sk) – Seriál Svetového pohára vo vodnom slalome pokračuje v rýchlom slede už tretím kolom, po Liptovskom Mikuláši a poľskom Krakove sa najlepší pretekári z celého sveta zišli v nemeckom Augsburgu.

Ide o prvý vodnoslalomársky kanál svojho druhu vybudovaný pri príležitosti OH 1972 v Mníchove. Ide o najužšiu trať v seriáli SP. Nachádza sa na rieke Lech, ktorá sa za Augsburgom vlieva do Dunaja.

„Sú aj užšie kanály, ale nejazdia sa na nich Svetové poháre. Aj tým je Augsburg špecifický. Nemci aj zvažovali, že ho kompletne zrekonštruujú, no rozhodli sa zachovať jeho charakter. Tak jazdíme na unikátnom kanáli. Lode máme poriadne obité. Keď som tu začínal jazdiť, tak v tomto smere to bola katastrofa,“ povedal pre agentúru SITA Alexander Slafkovský, líder hodnotenia SP medzi kanoistami. V oboch predchádzajúcich súťažiach skončil na druhom mieste.

Rovnako ako počas predchádzajúcich dvoch víkendov aj v Augsburgu by počas vodnoslalomárskych súťaži nemali chýbať dažďové prehánky, teplota však bude o poznanie vyššia ako v Krakove, nemala by klesnúť pod 20 stupňov Celzia.

V predchádzajúcich dvoch kolách SP sa slovenským posádkam podarilo vyjazdiť si štyri pódiové umiestnenia – okrem spomenutých dvoch druhých miest Alexandra Slafkovského sa lodi Soňa Stanovská – Ján Bátik podarilo získať v disciplíne C2 mix jedno zlato a jedno striebro.

V tomto smere by si výprava SR rada zlepšila bilanciu, najmä pred viac ako mesačnou pauzou pred zostávajúcimi dvoma kolami Svetového pohára, ktoré sa na prelome augusta a septembra uskutočnia v slovinskom Tacene a v španielskom Seu d’Urgell.

Svetový pohár vo vodnom slalome

program 3. kola

Piatok 6. júla

8.30 h – 1. kolo kvalifikácie C1 muži

9.34 h – 1. kolo kvalifikácie K1 ženy

10.43 h – 2. kolo kvalifikácie C1 muži

11.27 h – 2. kolo kvalifikácie K1 ženy

13.45 h – 1. kolo kvalifikácie C1 ženy

14.37 h – 1. kolo kvalifikácie K1 muži

16.06 h – 2. kolo kvalifikácie C1 ženy

16.38 h – 2. kolo kvalifikácie K1 muži

Sobota 7. júla

9.03 h – semifinále C1 muži

10.08 h – semifinále K1 ženy

12.03 h – finále C1 muži

12.40 h – finále K1 ženy

14.30 h – semifinále C2 mix

16.00 h – finále C2 mix

Nedeľa 8. júla

9.03 h – semifinále C1 ženy

10.08 h – semifinále K1 muži

12.03 h – finále C1 ženy

12.40 h – finále K1 muži

Prehľad slovenských lodí na pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu:

K1 muži: Martin Halčin, Jakub Grigar, Jakub Stanovský

K1 ženy: Eliška Mintálová, Michaela Haššová, Elena Kaliská

C1 muži: Alexander Slafkovský, Matej Beňuš, Michal Martikán, Marko Mirgorodský

C1 ženy: Soňa Stanovská, Monika Škáchová, Simona Maceková

C2 mix: Ján Bátik a Soňa Stanovská

Postupový kľúč:

C1 muži – 30 lodí do semifinále, 10 lodí do finále

K1 ženy – 30 lodí do semifinále, 10 lodí do finále

C1 ženy – 30 lodí do semifinále, 10 lodí do finále

K1 muži – 40 lodí do semifinále, 10 lodí do finále

C2 mix – 10 lodí do finále

Poradie vo Svetovom pohári (po druhých z piatich pretekov)

K1 muži: 1. Joseph Clarke (V. Brit.) 110 bodov, 2. Sebastian Schubert (Nem.) 101, 3. Dariusz Popiela (Poľ.) 97, … 7. Martin Halčin (SR) 73, 13. Jakub Grigar (SR) 55, 57. Jakub Stanovský (SR) 4

K1 ženy: 1. Jessica Foxová (Aus.) 120 bodov, 2. Ricarda Funková (Nem.) 94, 3. Stefanie Hornová (Tal.) 92, … 13. Eliška Mintálová (SR) 58, 17. Michaela Haššová (SR) 47, 37. Elena Kaliská (SR) 13

C1 muži: 1. Alexander Slafkovský (SR) 110 bodov, 2. Ryan Westley (V. Brit.) 92, 3. David Florence (V. Brit.) 91, 4. Matej Beňuš (SR) 86, … 11. Michal Martikán (SR) 67, 15. Marko Mirgorodský (SR) 48

C1 ženy: 1. Jessica Foxová (Aus.) 120 bodov, 2. Viktoria Wolffhardtová (Rak.) 88, 3. Tereza Fišerová (ČR) 87, … 12. Soňa Stanovská (SR) 66, 14. Monika Škáchová (SR) 58, 21. Simona Maceková (SR) 34

C2 mix: 1. Ján Bátik, Soňa Stanovská (SR) a Jakub Jáně, Tereza Fišerová (ČR) – po 115, 3. Yves Prigent, Margaux Henryová (Fr.) 95