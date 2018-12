V bani sa zrútila šachta a následne ju zatopilo, záchranári pátrajú po nezvestných tínedžeroch

GUVÁHÁTÍ 14. decembra (WebNoviny.sk) – Trinásť mladých baníkov je nezvestných po tom, čo sa v uhoľnej bani na severovýchode Indie zrútila šachta, ktorú následne zatopilo. Baníci tam ťažili nelegálne a zrejme zahynuli. V piatok o tom informovala agentúra AP s odvolaním sa na tamojšiu políciu.

Baňu v štáte Meghálaj, ktorá sa nachádza v oblasti vzdialenej asi 130 kilometrov od tamojšieho hlavného mesta Šillong, zatopilo v stredu. Záchranári sa odtiaľ pokúšajú vodu odčerpať, aby sa mohli dostať k baníkom. Po nezvestných pátrajú miestne úrady aj pracovníci Národného útvaru na odstraňovanie následkov katastrof.

Predpokladá sa, že nezvestní baníci sú tínedžeri, ktorých využívali nelegálne ťažiarske skupiny, aby vstupovali do baní cez malé vchody. Podľa úradov ťažbu v zatopenej bani zakázali pred štyrmi rokmi.

Dopyt po uhlí v Indii narastá. Mnohí migranti z chudobnejších častí krajiny prichádzajú do baníckych oblastí nelegálne pracovať. Dostávajú pritom dostatok peňazí, aby mohli vyplatiť vplyvných ľudí, ktorí sa postarajú o to, aby strážcovia baní nezasahovali do ich činnosti, píše agentúra AP. Predstaviteľ štátu Meghálaj Conrad Sangma, sa vyjadril, že úrady zasiahnu proti nelegálnym ťažiarskym skupinám.