V Banskej Bystrici vysadili prvú spomienkovú lipu pre obete ochorenia COVID-19, nasledovať budú ďalšie

V Banskej Bystrici symbolicky v areáli Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) tento týždeň vysadili prvú spomienkovú lipu pre obete pandémie ochorenia COVID-19. Oficiálne tak odštartoval celoslovenský projekt budovania unikátnych Živých pietnych miest na pamiatku tisícok obetí.

Symbolické živé pietne miesta v mestách a obciach po celom Slovensku v rámci veľkého spomienkového projektu vybuduje Občianske združenie (OZ) Skutočné obete v spolupráci so samosprávami.

Oslovili aj veľké fabriky

„Toto je prvá lipa v rámci celého Slovenska, nasledovať bude o týždeň Žilina a potom je v rade veľa miest ako Košice, Prešov, Čadca, Trenčín, Senec a ďalšie sa postupne prihlasujú. Oslovili sme aj veľké fabriky, lebo aj tam zomierali zamestnanci. Ideme sadiť aj pri Slovnafte v parku, lebo tam majú dve obete z radov zamestnancov,“ uviedla Lenka Kapustová z OZ Skutočné obete združujúceho pozostalých, ktorí v pandémii stratili svojich milovaných príbuzných a priateľov.

Symbolické živé pietne miesta majú aj nasledujúcim generáciám slúžiť ako mementá dnešnej doby.

„Lipa preto, lebo sme chceli niečo, čo prežije stáročia. Chceli sme niečo, čo bude mať pozitívny symbol v sebe a čo bude symbol toho, že život musí zvíťaziť. Lipa má symbolicky žiť a dýchať za zosnulých,“ objasnila Kapustová s tým, že dôvodom je aj to, že lipa sa dožije stoviek rokov pokiaľ má priaznivé podmienky.

„Toto je prvé miesto tu pred zdravotníckou školou práve preto, lebo zdravotníci sú tí, o ktorých sme sa celú dobu opierali a vďaka ktorým sme to ako spoločnosť prešli a prejdeme. Lipa je symbolom života, ktorý hovorí, že čokoľvek sa stane, život bude pokračovať ďalej. A je to symbol nádeje. My budeme pokračovať ďalej, toto je prvá SZŠ, pôjdeme aj do našej zdravotníckej školy vo Zvolene, aj v Lučenci a všade tam takáto lipa, ako symbol obetiam pandémie, bude zasadená,“ dodal Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý sa ako jeden z prvých zástupcov samospráv pripojil k tomuto projektu.

Lipa sa dožíva stoviek rokov

OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna. Členovia iniciatívy vybrali na výsadbu lipu, lebo ide o majestátny strom, ktorý sa dožíva stoviek rokov.

Rovnako dlho bude pripomínať udalosti a zdrvujúce následky pandémie na Slovensku. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest.

Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.