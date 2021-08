V Berlíne protestovali nespokojní Nemci proti opatreniam, zomrel zadržaný účastník protestu

aktualizované 2. augusta, 10:05

V Nemecku zomrel 49-ročný muž, ktorého v nedeľu zadržala polícia počas protestu proti protipandemickým opatreniam vlády. Berlínska polícia o tom informovala v pondelok s tým, že muž sa počas kontroly občianskeho preukazu v miestnej časti Mitte sťažoval na brnenie v ruke a hrudníku.

Policajti mu poskytovali prvú pomoc do príchodu sanitky, ktorá ho previezla do nemocnice, kde však neskôr zomrel. V súvislosti so smrťou spustili štandardné vyšetrovanie.

Vzopreli sa zákazu

Zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo napriek zákazu, viedlo k stretom s políciou a zadržaniu približne 600 demonštrantov.

Miestne úrady počas víkendu zakázali viacero zhromaždení, vrátane jedného, ktoré organizovalo hnutie Querdenker. Protestujúci sa však vzopreli zákazu.

Hrozilo použitie vodných diel

Berlínska polícia nasadila do ulíc viac ako dvetisíc príslušníkov s cieľom rozpustiť protesty, no neskôr oznámila, že policajti, ktorí sa pokúšali demonštrantov usmerniť alebo rozpustiť väčšie skupiny, čelili obťažovaniu a útokom.

„Pokúsili sa preraziť policajný kordón a vytiahnuť z neho našich kolegov,“ uviedla berlínska polícia s tým, že policajti museli použiť dráždivé látky a obušky. Polícia tiež demonštrantov varovala, že ak sa nerozídu, použijú proti nim vodné delá.

Do nedeľného večera podľa nemeckých médií zadržali asi 600 ľudí a protesty v meste pokračovali.

Nárast infikovaných

Nemecko síce v máji uvoľnilo väčšinu protipandemických opatrení, vrátane opätovného otvorenia barov a reštaurácií, na niektoré aktivity, ako stravovanie vo vnútorných priestoroch reštaurácií alebo prenocovanie v hoteloch, je však potrebné potvrdenie o dokončenom očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnom teste na koronavírus.

I keď počet nových prípadov nákazy je v krajine v porovnaní so susednými štátmi pomerne nízky, šírenie delta variantu spôsobilo v posledných týždňoch ich nárast.

V nedeľu v Nemecku potvrdili ďalších 2 097 nových prípadov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu týždňu nárast o viac ako 500.