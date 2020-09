V Bielorusku zasahujú aj vojaci v neoznačených uniformách. Môže ísť o prípravu na príchod ruských síl (video+foto)

Búrlivé protesty po prezidentských voľbách v Bielorusku ani po týždňoch nepoľavujú. Režim Alexandra Lukašenka, ktorý podľa protestujúcich výsledky volieb sfalšoval, sa nevzdáva a do boja proti demonštrantom nasadzuje nové prostriedky.

Príprava na príchod ruských síl?

V uliciach Minska sa v posledných dňoch objavili bezpečnostné sily v neoznačených zelených uniformách. Ako píše portál inštitútu Institute for the Study of War, údajne ide o bieloruskú poriadkovú políciu (OMON) v nových uniformách. Na sebe majú ruské kamery typu Dozor, aké používa ruská polícia a jednotky ruského ministerstva vnútra.

Jednotky OMON mali predtým čierne uniformy s identifikačným označením. Zatiaľ nie je jasné, prečo uniformy zmenili a odstránili z nich identifikačné znaky. Podľa portálu by však mohlo ísť o vytváranie podmienok na príchod ruských bezpečnostných síl, ktoré budú mať podobné neoznačené uniformy.

Zasahujú najmä proti študentom

Poriadkové sily v neoznačených uniformách zasiahli v sobotu proti študentskému protestu a viacerých študentov zadržali. Proti pochodu žien však títo policajti nezasiahli. Naznačuje to, že Lukašenkov režim sa bude viac zameriavať na zásahy proti študentským demonštráciám.

Portál si tiež všimol, že medzi demonštrantami sa začali objavovať zahraničné vlajky. Na pochode žien bolo vidieť vlajky Poľska, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Nemecka, Kanady, USA, Británie, EÚ a podobne, dominujú však stále bieloruské vlajky.

Vládny režim ako aj Kremeľ môžu výskyt zahraničných vlajok využiť k propagande a považovať ich za dôkaz, že protesty sú pokusom západných krajín o „farebnú revolúciu“ v Bielorusku.