V BLUMENTAL OFFICES komfortne zaparkuje takmer 110 cyklistov dochádzajúcich do práce

BRATISLAVA 21. septembra 2017 (WBN/PR) – Developerská spoločnosť Corwin pripravuje pre svojich nájomcov v BLUMENTAL OFFICES takmer 110 bicyklových stojísk. Cykloinfraštruktúra BLUMENTAL OFFICES bude realizovaná v súlade s požiadavkami certifikácie LEED GOLD.

„Corwin je inovatívna developerská spoločnosť. Trvalá udržateľnosť a ekologické prvky sú v DNA všetkých jej projektov. Podpora čistej mestskej mobility je pre nás samozrejmosťou a našim cyklistom chceme ponúknuť bezpečnosť i komfort najvyššieho štandardu,“ hovorí Marián Hlavačka, predseda predstavenstva spoločnosti Corwin.

Ďalej dopĺňa, že zamestnancov, ktorí dochádzajú na bicykli do práce, je na Slovensku stále málo a i keď ich počet oproti pár rokom dozadu o čosi narástol, stále majú ľudia dosť dôvodov na to, aby na cestu do práce nechávali svoje bicykle doma: „Cesty v dopravných špičkách nie sú bezpečné, v hlavnom meste sa medziročne kradne čoraz viac bicyklov a veľakrát cyklistom chýba i komfortné zázemie na strane zamestnávateľa. Osveta ekologickej a inteligentnej mobility by sa nemala obmedziť len na jeden týždeň v roku. Pre spoločnosť Corwin sú osvetou jej projekty ako také. U nás majú cyklisti „zelenú“ nielen prvotriednym zázemím, ale aj tým, že sa snažíme naše projekty napájať na existujúce mestské cyklotrasy.“

V BLUMENTALI bude pre cyklistov k dispozícií dohromady 58 cyklostojanov. Nájomcovia BLUMENTAL OFFICES budú môcť využívať vyhradenú miestnosť pre parkovanie bicyklov v podzemných garážach, ako aj samostatné šatne so sprchami a toaletami. V rámci exteriéru bude až polovica z 28 cyklostojanov krytých a chránených pred nepriaznivým počasím. Ďalších 6 cyklostojanov bude umiestených vo vnútrobloku pre obyvateľov REZIDENCIE BLUMENTAL. Cyklisti určite ocenia praktický tvar navrhnutých stojanov, ktorý umožňuje zamknúť rám aj koleso bicykla, prípadne integrovaný pás gumy chrániaci zaparkované bicykle pred mechanickým poškodením. Všetky cyklostojany budú monitorované kamerovým systémom a osadené s ohľadom na bezbariérový prístup. Kompletné vybavenie pre cyklistov bude realizované do konca roka 2017.

Od budúceho roka má Corwin v pláne spustiť v BLUMENTAL OFFICES program BLUbike. Nájomcovia budú mať počas dňa možnosť využiť na prepravu na svoje stretnutia ekologickú alternatívu. Na cestnú prepravu budú pre nich pripravené e-bicykle i klasické bicykle a po chodníkoch sa budú môcť presúvať aj e-kolobežkami.

Marián Hlavačka dodáva, že zanietenie pre cyklistiku demonštruje aj to, že spoločnosť Corwin je Oficiálnym partnerom majstrovstiev sveta slovenskej reprezentácie 2017 v Bergene: „Líder našej cyklistiky Peter Sagan predstavil Slovensko celému svetu a vďaka nemu u nás vyrastá aj nová generácia cyklistov, za čo mu ja osobne dávam klobúk dole.“