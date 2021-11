Heger by chcel povinné očkovanie pre určité skupiny obyvateľov, Hlas je zásadne proti

Aktualizované 20. novembra o 13.40 hod.

Ideálna cesta v boji s pandémiou koronavírusu by bolo povinné očkovanie vybraných vekových skupín. Uviedol to v diskusnej relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko (RTVS) predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Doplnil, že o takomto riešení diskutuje nielen s lekármi, ale aj právnikmi už dva týždne.

Súlad s ústavou

Podľa Hegera je v tejto súvislosti potrebné posúdiť súlad s ústavou. „Tu je veľmi dôležité, aby sa ústavní právnici vyjadrili, či povoľuje naša ústava očkovať istú vekovú skupinu obyvateľstva,“ povedal premiér s tým, že očkovať treba hlavne skupiny 65+, ale aj 60+, prípadne aj 50+. „Ak by to bolo možné, toto bude jednoznačne môj návrh,“ zdôraznil Heger.

Podľa premiéra nie je v tejto súvislosti nutné vybrané skupiny určovať podľa profesie, keďže vírus si nevyberá. „Na druhej strane potrebujeme chrániť všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu so seniormi, ak chceme chrániť seniorov,“ skonštatoval s tým, že personál, ktorý prichádza do kontaktu so seniormi, by mal byť zaočkovaný.

V prípade, že nebude možné pre ústavné prekážky povinne očkovať vybrané skupiny, podľa Hegera je možné situáciu riešiť len povinným očkovaním celého obyvateľstva. „Toto už bolo diskutované niekoľkokrát, len na to nebola zatiaľ politická odvaha. Ale ja si myslím, že po vzore Rakúska aj iných krajín budeme vidieť, aj na príklade úmrtí, že inej cesty niet,“ dodal Heger.

Odmietajú povinné očkovanie

Opozičná strana Hlas-SD povinné očkovanie zásadne odmieta. Uvádza to v tlačovej správe s tým, že premiér Eduard Heger svojím výrokom, že vedie diskusie o prípadnom povinnom očkovaní vybraných skupín obyvateľstva v slovenskej spoločnosti „zapaľuje rozbušku“, ktorá môže mať nedozierne následky.

„Sériu fatálnych zlyhaní, ktoré zapríčinili už tisíce zbytočných úmrtí, ide neschopná slovenská vláda doplniť o ďalšie. Po zbytočnom plošnom testovaní, fraške s vakcínou Sputnik a nezvládnutej očkovacej kampani otvára Eduard Heger „Pandorinu skrinku“ presadzovaním povinného očkovania,“ skonštatoval líder Hlasu Peter Pellegrini. Predseda vlády sa podľa neho dopúšťa obrovskej chyby, ktorá môže napätie v slovenskej spoločnosti zvýšiť na extrémne nebezpečnú úroveň.

Hlas podľa Pellegriniho trvá na tom, že očkovanie musí ostať dobrovoľné a musí byť slobodným rozhodnutím každého človeka. „Ak vláda za trištvrte roka nedokázala viac ako polovicu slovenských občanov presvedčiť o prínosoch očkovania, nemôže ich teraz hnať do očkovacích centier hrozbami a vyhrážkami,“ dodal.